Valdés ratificó su acompañamiento a las comunidades religiosas

Jueves, 24 de septiembre de 2020

El gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho al arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, que llegó acompañado por el director de la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem, rabino Marcelo Wajcer, y el máximo referente de la iglesia evangélica Catedral de Vida, pastor Sergio Díaz, en un encuentro de carácter interreligioso, en donde tras los saludos protocolares se intercambiaron presentes.





“Fue una oportunidad propicia para escucharnos mutuamente, buscando puntos de acuerdo, que nos permitan construir una sociedad más integrada”, manifestó al respecto el mandatario, resaltando la importancia de “revalorizar el costado espiritual que nos une como hijos de Dios”.



Valdés aseguró su respaldo y acompañamiento a las distintas comunidades religiosas, tras lo cual puso de relieve que este tipo de reuniones apuntan a sumar voluntades y esfuerzos en pos de trabajar por “una Corrientes en paz”, además de ratificar el compromiso de ser parte de una Provincia eminentemente pro vida.



La nota saliente se dio cuando los tres religiosos y el gobernador Gustavo Valdés se trasladaron al Salón Amarillo, y juntos rezaron el salmo número 91, notándose la presencia de funcionarios y personal de la Gobernación. Todo un símbolo y una clara señal de integración y respeto hacia la diversidad religiosa.



En tanto, monseñor Stanovnik calificó la reunión como fructífera y positiva, reconociendo la tarea que lleva adelante la gestión del gobernador Valdés “en esta pandemia, acompañando a las comunidades religiosas”.



El arzobispo instó a la “necesidad de profundizar la responsabilidad individual y social para no perder la confianza en Dios, que siempre nos acompaña y no nos abandona", a la vez que manifestó su esperanza en "que descubramos nuevas oportunidades”, dada esta crisis sanitaria.



Por su parte, el pastor Sergio Díaz consideró que la sociedad atraviesa “un tiempo muy especial”, por lo que valoró la presencia de los representantes de los tres credos”.



“Necesitamos cuidarnos entre todos para salir adelante, y seguramente va a ser muy próspero el próximo tiempo, por el trabajo que estamos haciendo”, añadió el mismo, señalando sus buenos augurios.



En este sentido, el rabino Marcelo Wajcer consideró la reunión como “muy productiva”, y pidió a la sociedad “responsabilidad individual y colectiva para que esto que pasamos no deje más secuelas”.