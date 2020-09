Sigue la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el río

Martes, 22 de septiembre de 2020

Con seis embarcaciones y tres buzos se realizó un amplio operativo en la zona de la isla Meza para poder rescatar los cuerpos de los jóvenes que desaparecieron el sábado, tras dar vuelta campana la canoa en la que navegaban.





Continúa la búsqueda de Cristian, Ariel y Agustín Barrientos, los tres pescadores desaparecidos en el río Paraná tras dar vuelta campana la canoa en la que navegaban en la zona de la isla Meza.



“Al día de hoy tenemos seis embarcaciones y una dotación de tres buzos. El día sábado a la tarde tomamos conocimiento del hecho sucedido en inmediaciones a la isla Meza”, informó el Prefecto Mayor Gustavo Daniel Díaz, Jefe de la Prefectura Corrientes.



“Tomamos contacto con un señor que llegó nadando a la costa”, manifestó.



“Se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el río Paraná, en el lugar aproximado con un radio de 400 metros aproximadamente”, indicó. Además, puntualizó que “las embarcaciones hacen un rastrillaje un poco más amplio. Es una zona de un canal secundario de seis a ocho metros”.



En tanto familiares, vecinos y amigos también se sumaron a la búsqueda en la jornada de ayer.



De acuerdo a lo manifestado por una vecina, los jóvenes iban cruzando desde Punta Taitalo hasta la isla para trasladar a pescadores. “Hay pescadores que quieren ir a la isla pero no tienen con qué. Entonces los canoeros los llevan hasta ese lugar y después los buscan”.



Una patrulla de la fuerza que recorría el lugar de modo preventivo pudo rescatar de las aguas a un hombre en estado de shock y no recordaba nada de lo que pasó. Según indicaron, uno de los hijos de los pescadores habría visto todo desde la costa. “Por el fuerte viento se partió la embarcación en dos, eso es lo que dicen”.



Héctor Barrientos, el papá de uno de los chicos desaparecidos en Punta Taitalo, tras la búsqueda de su hijo contó que “la situación es crítica, estamos tratando de rastrear algo, para lograr encontrar el cuerpo, pido a algún mallonero, o embarcación que pueda venir a colaborar para poder hacer un trabajo entre todos”.



“Hay mucha gente que está colaborando con nosotros, estamos las tres familias sufriendo, necesitamos a personas que conozcan la zona, para hacer un rastrillaje con mallón o arrastre, y hacer un vallado”, dijo.



A su vez, Héctor, remarcó que “la esperanza de encontrarlo vivo se me está yendo pero por lo menos quiero encontrar el cuerpo antes de que pase más tiempo”.



“Mis hijos salían siempre a pescar con los chicos, pero el sábado hubo un fuerte viento, al parecer eso fue lo que dio vuelta la canoa y el único que se salvó fue el dueño de la canoa”, recordó.



Del cuarto hombre, que es quien sobrevivió, dijo que “el dueño está incomunicado, no quiere declarar porque tiene amnesia, está en shock, estamos esperando que nos dé más datos”.