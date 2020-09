Confirmaron dos nuevos casos de Coronavirus en Monte Caseros

Lunes, 21 de septiembre de 2020

Dos hisopados de los 28 que se aguardaban arrojaron resultado POSITIVO. En total el número de casos activos asciende a 11. La noticia fue dada a conocer por el Comité de Crisis local. Se informó además que fue hallado el nexo epidemiológico que faltaba entre los casos





Pasada la media noche, desde las instalaciones del Centro Regional de Educación, el Comité de Crisis local integrado por el Intendente Miguel Olivieri, el vice intendente Sergio Paniagua, el Dr. Marcelo Ceccato, el Secretario de Seguridad, Walter Fernández, brindaron una conferencia de prensa en la que se detalló la situación actual epidemiológica de la ciudad de Monte Caseros. En la oportunidad se confirmaron dos nuevos casos positivos de coronavirus.



“Hemos recibido hace instantes el resultado de los 28 últimos hisopados que se hicieron en el día de ayer de los cuales resultaron 2 personas positivas. A los 9 casos confirmados que teníamos sumamos 2 más, llegamos a 11” inició diciendo el Intendente Miguel Olivieri en tanto puntualizó “uno de ellos corresponde al nexo epidemiológico que teníamos y nos faltaba entre los primeros contagiados y el profesional de la salud de quien no teníamos ese nexo y la segunda persona es un estrecho contacto con ese profesional de la salud”



“De esta manera, al encontrar esta conexión como les decía recién, obviamente tenemos establecido que el origen de los contagios es en la empresa de trasporte que tuvo su inicio el jueves pasado cuando se anunciaron los tres primeros casos confirmó





Refiriéndose a como continúa el trabajo de investigación de trazabilidad dijo, “como saben hoy cerca del mediodía se anunció un caso (de los dos que habían quedado pendiente anoche) y mañana se van a hacer los hisopados a los contactos de esa persona. Y por supuesto a los que resulten del contacto con esta persona que hoy dio positivo y es el nexo entre los originales y el profesional” reveló



“Hasta ahora tenemos casi 30 personas anotadas para los hisopados del día de mañana. No quiere decir que no haya más pero por ahora son estos y lo bueno es que todos rondan en el mismo núcleo de personas que ya los teníamos estudiando como contactos de contactos” anunció



Tras las declaraciones del intendente se realizó una rueda de prensa, en la ocasión el jefe comunal anunció que mañana cerca del mediodía se brindará una nueva conferencia en la que se anunciará como se continúa.