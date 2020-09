Una mujer denunció un engaño por $200 mil en Ituzaingó

Viernes, 18 de septiembre de 2020

El delincuente se hizo pasar por personal del correo de Buenos Aires y tras varios engaños, la víctima descubrió movimientos en su cuenta bancaria. Desde la entidad le indicaron que habrían sacado un crédito a su nombre.





Una mujer de Ituzaingó denunció que le timaron $200 mil, luego de detectar “movimientos extraños en su cuenta”. Habría recibido un llamado de alguien que se hizo pasar por empleado del correo de Buenos Aires que le aseguró que había sido beneficiada con la suma de 10.000 pesos. Ella confió y entregó sus claves. Horas después sólo tenía en su cuenta de ahorro $48.



Días atrás la Policía de Corrientes emitió un comunicado advirtiendo sobre esta modalidad y daba pautas a tener en cuenta para resguardarse.



El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre, cuando una mujer de 50 años oriunda de esa localidad, recibió un llamado de un hombre que decía ser empleado del correo de Buenos Aires. Este le indicó que a raíz de un decreto nacional era “beneficiaria” de una suma de 10 mil pesos que se le acreditaría el 15 de septiembre y para poder cobrar ese dinero le brindó una clave.



La mujer se dirigió al cajero con dicha clave y, asistida a través de su celular por el supuesto empleado del correo, realizó una serie de operaciones y aparentemente -según indicó el citado portal- le otorgó al sujeto su número de clave del home banking y de toquen. Posteriormente el hombre le dijo que en unas 24 horas tendría depositado el beneficio.



Pasado ese tiempo, la víctima -que en esa fecha debía cobrar el plus de la administración pública- se encontró con la insignificante suma de $48 en su cuenta, y tras verificar el historial descubrió distintos movimientos y extracciones de $7.500, $4.000, $9.000, $250, $102.000, $800, $80.000, $22.800. Sorprendida por esas sumas, consultó con la entidad bancaria, donde le informaron que habían sacado un crédito a su nombre que fue depositado en su cuenta. Realizada la denuncia, hasta el momento la Policía no cuenta con más datos y ahora investigan el número de teléfono desde el cual se produjo la llamada.



Estafas en pandemia



La Policía de Corrientes lanzó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar este tipo de estafas, que si bien no son nuevas, se habrían acentuado en la pandemia debido al aumento de las compras y realización de trámites a través de medios virtuales.



Según una “Encuesta Mensual de Inseguridad” elaborada por la ONG Defendamos Buenos Aires, desde el comienzo de la pandemia se habrían registrado más de 2.200 estafas contra ancianos y jubilados en esa ciudad. Las mismas van desde estafas telefónicas con la figura del “cuento del tío”, a estafas con falsos avisos y promociones de Anses y entidades bancarias, como el caso de Ituzaingó. El botín, estiman, superaría los 250 millones de pesos, con un promedio de 114.000 pesos por cada estafa.



Cabe destacar que a mediados del mes pasado, un jubilado de 76 años también de Ituzaingó denunció el faltante de medio millón de pesos de su cuenta bancaria, que le habrían sustraído tras una llamada telefónica de un supuesto estudio jurídico. En esa oportunidad, los delincuentes le indicaron que hacían “la operación” en representación de Anses para un supuesto “reajuste de haberes”.