La ANMAT prohibió la comercialización de una harina Jueves, 17 de septiembre de 2020 La ANMAT calificó el producto como ilegal y señaló que no se pueden garantizar las condiciones de elaboración, por lo que considera que no es apto para el consumo humano.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de una harina, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.



La Disposición 6945/2020 estableció la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional del producto: Harina marca Bitki RNPA N° 21-455958 y RNE N° 21-111148, como asimismo todo producto de dicho RNE, por carecer de registro de establecimiento al estar dado de baja y de producto, por tener productos alimenticios fuera de establecimientos habilitados y por estar falsamente rotulado al consignar el registro de establecimiento de otra razón social, resultando ser un producto ilegal”.



La investigación se inició luego de encontrar bolsas de harina Bitki en la empresa Alimentos Paberfra, en una pesquisa que en julio pasado llevó a la prohibición de una serie de productos de esa firma.



Debido a las irregularidades halladas, se concluyó que los artículos Bitkin infringen el artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13, 15 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA).



La prohibición se justificó ya que no se pueden garantizar la "trazabilidad", las "condiciones de elaboración", la "calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente" y la "inocuidad" de los productos.



Asimismo, en el documento oficial se informó que un perito clasificador de granos determinó "que el trigo pan examinado se encuentra fuera de estándar". Por esto se lo consideró no apto para ser destinado a la molienda y al consumo humano.