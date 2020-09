Murió el padre de Bill Gates

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

William Henry Gates era abogado y filántropo. Murió a los 94 años luego de luchar contra una enfermedad neurodegenerativa



William Henry Gates II, un abogado y filántropo conocido por ser el padre del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha muerto. Tenía 94 años. Falleció apaciblemente el lunes en su casa en la costa del estado de Washington a consecuencia del mal de Alzheimer, anunció la familia el martes.



En un obituario, la familia dijo que el patriarca tenía “un profundo compromiso con la equidad social y económica", e hizo notar que él estuvo a cargo de las primeras gestiones de la Fundación Bill & Melinda Gates para mejorar la salud de la población global, y también ejerció activismo por una tributación progresiva, una iniciativa especialmente infructuosa para lograr que se aprobara un impuesto sobre la renta estatal para los ricos en Washington.



William Gates II nació el 30 de noviembre de 1925 en Bremerton, Washington. Su padre era dueño de una tienda de muebles. Como muchos jóvenes en aquellas épocas se convirtió en un entusiasta Boy Scout. Sus estudios en la Universidad de Washington se interrumpieron cuando se presentó para cumplir servicio en el ejército de los Estados Unidos durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, siendo enviado a Japón. Finalmente retomó sus estudios y obtuvo su título de abogado en 1950.





“La sabiduría de mi papá, su generosidad, empatía y humildad tuvieron una enorme influencia en gente de todo el mundo", escribió Gates en un homenaje.



La vida de William H. cambió de que su esposa, Mary Gates, muriera de cáncer en 1994. A partir de entonces se ofreció para ayudar al fundador de Microsoft a trabajar con las solicitudes de donaciones que se hacían cada vez más frecuentes. Años más tarde se convertiría en uno de los conductores de la Fundación Gates, que ha donado 53.800 millones de dólares en los últimos 20 años.





“Extrañaré a mi padre cada día”, escribió Gates en su blog en una carta despedida conmovedora. “Lo extrañaremos más de lo que podemos expresar en este momento. Sentimos dolor pero también gratitud. El fallecimiento de mi padre no fue inesperado, tenía 94 años y su salud había empeorado, por lo que todos hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la suerte que tenemos de haber tenido a este hombre increíble en nuestras vidas durante tantos años. Y no estamos solos en estos sentimientos. La sabiduría, la generosidad, la empatía y la humildad de mi padre tuvieron una gran influencia en las personas de todo el mundo".



La crianza del pequeño Gates no fue sencilla, de acuerdo a una crónica hecha por The Wall Street Journal. Cuando tenía apenas 12 años comenzó a desafiar a sus padres sobre temas tan mundanos como corrientes: el orden de sus cosas o los compromisos familiares. El periódico neoyorquino recordó que en una discusión durante una cena entre Bill y su madre, su padre se enojó tanto que le tiró un vaso de agua a la cara. “Gracias por la ducha”, fue la desafiante respuesta de Bill Gates.



Bill comenzó terapia. Sus padres querían enderezar a ese niño rebelde que cuestionaba absolutamente todo. El psicólogo los advirtió: ganará la batalla por la independencia. Les recomendó darle cierta autonomía en su adolescencia y lo dejaron vivir fuera de casa. El gran Bill estaba comenzando su verdadera formación.