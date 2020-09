India superó los 5 millones de contagios de coronavirus

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

Las autoridades sanitarias reportaron más de 90.000 nuevos casos en la última jornada y 5,02 millones en total desde el primer caso detectado.



India superó la barrera de los 5 millones de contagios de coronavirus en medio de un imparable avance de la pandemia en el país asiático, el segundo más poblado del mundo, informaron hoy autoridades.



Las autoridades sanitarias reportaron más de 90.000 nuevos casos en la última jornada y 5,02 millones en total desde el primer caso detectado en India, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.



Por otra parte, también cifraron en 1.290 los decesos, un récord que da cuenta del ritmo vertiginoso de avance del virus en el país que contabilizó 1 millón de nuevos casos de la Covid-19 en tan sólo 11 días.



India se sitúa ahora detrás de Estados Unidos, donde se detectaron 6,59 millones de infecciones.



Con 1.300 millones de habitantes, India efectúa cerca de 1 millón de pruebas de diagnóstico al día, lo que, según numerosos expertos, es insuficiente, informó la agencia de noticias AFP.



El número total de decesos ascendía el miércoles a 82.066, pero, en realidad, muchos fallecimientos no son registrados correctamente por las autoridades

Los expertos advierten que el número real de infecciones podría ser mucho mayor, una hipótesis confirmada por los estudios realizados en las últimas semanas, que medían los anticuerpos contra el virus en los habitantes de las ciudades de Nueva Delhi y Bombay.



El Consejo Indio de Investigación Médica, que coordina la respuesta del Gobierno a la crisis, consideró la semana pasada que su investigación permitía presuponer que en mayo había 6,5 millones de personas infectadas de coronavirus.



El número total de decesos ascendía el miércoles a 82.066 -menos de la mitad de los 195.000 muertos registrados en Estados Unidos-, pero, en realidad, muchos fallecimientos no son registrados correctamente por las autoridades.



India posee uno de los sistemas sanitarios públicos más pobres del mundo.





El Gobierno impuso, en marzo, uno de los confinamientos más estrictos del planeta, para intentar frenar la propagación de la enfermedad en el país, que cuenta con ciudades densamente pobladas, por lo que la magnitud de la pandemia pudo haber sido mucho peor.



Se prohibieron los desplazamientos y se cerraron comercios y fábricas. De un día para otro, decenas de millones de personas quedaron sin trabajo.



Los trabajadores migrantes abandonaron las grandes metrópolis y regresaron a sus pueblos.



Los expertos estiman que esto conllevó la propagación del virus desde las grandes urbes hasta las localidades más pequeñas.



"Al principio, se mantuvo un cierto rigor durante el confinamiento, pero luego hubo una flexibilización antes de que se suprimiera totalmente", dijo K Srinath Reddy, responsable de la Fundación india para la salud pública, una organización no gubernamental, a AFP.



El confinamiento fue progresivamente relajándose, a pesar de que los casos van aumentando.



El ciclo lectivo presencial se reanudará el lunes, cuando también reabra el Taj Mahal, el principal monumento turístico de India.