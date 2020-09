Madrid hará confinamientos selectivos y sumará restricciones

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

La Comunidad de Madrid acumula un tercio de los nuevos contagios en las últimas 24 horas (1.207). Las medidas se conocerán este fin de semana.



El Gobierno de la región española de Madrid tomará medidas "más drásticas" para frenar el avance del coronavirus "en la línea de confinamientos selectivos" en las zonas con más incidencia, así como restricciones a la movilidad y a la concentración de personas.



Las medidas se conocerán este fin de semana, dijo hoy a periodistas Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, una región de 6,5 millones de habitantes, de los cuales cerca de la mitad viven en la capital.



La Comunidad de Madrid acumula un tercio de los nuevos contagios en las últimas 24 horas (1.207), según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad español.



El Ministerio sitúa en el 21 % el porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes con coronavirus en la región, frente al 8,5 % de la media nacional, y el aumento de casos está impactando sobre la atención primaria, cuyos médicos afirman estar saturados.



En este marco, Zapatero explicó que la situación en la región madrileña es de "mantenimiento del nivel de infección", pero consideró que hay que anticiparse y se contemplan "todo tipo de medidas", cuyo objetivo es que baje la curva del número de contagiados, añadió.



Zapatero matizó que "técnicamente" no se puede hablar de confinamientos y tienen que estudiar los aspectos legales de esa medida, pero subrayó que, dada la situación epidemiológica de la región, "hay que dar un paso” porque hay un "relajamiento" del comportamiento ciudadano que "no nos podemos permitir".



Hasta ahora, pese al aumento de casos de las últimas semanas, sobre todo en la zona sur de la capital y de la región, el Gobierno regional se había resistido a tomar medidas más restrictivas, como ha ocurrido en las últimas semanas en distintas localidades de otras regiones españolas.



Por otro lado, la Comunidad de Madrid solicitó al Ministerio de Sanidad que la cuarentena se reduzca de 14 a siete días porque, en su opinión, es mucho más eficaz el cumplimiento del periodo de aislamiento a que no se respete.



También hoy, el Gobierno español anunció que las restricciones por el corornavirus de viajes no esenciales a España de ciudadanos de terceros países de fuera de la Unión Europea (UE) o del espacio Schengen se ampliaron hasta el próximo 30 de septiembre.



El Ministerio de Interior publicó la nueva prórroga de una orden que fue aprobada en el mes de julio.



Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.