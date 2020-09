Protocolo para que chaqueños ingresen a Paso de la Patria

Martes, 15 de septiembre de 2020

El intendente de la localidad de Paso de La Patria, Guillermo Osnaghi enumeró las medidas que tendrán que cumplir las personas oriundas de Chaco que deseen visitar sus casas en la localidad, a partir del jueves 17 de septiembre.



Será por turnos ,que se tramitarán en la página del Gobierno de la provincia de Corrientes, deberán contar con un hisopado negativo que no supere las 48 horas, el ingresó será con vehículos y no podrán realizar compras ni trámites en oficinas públicas.





Los residentes chaqueños con casas en Paso de la Patria estarán autorizados a partir de este jueves 17 de septiembre a llegar a la localidad para controlar sus propiedades, previa solicitud de un permiso.



En la Villa Turística “definieron un protocolo para evitar que las llegadas impliquen contagios de coronavirus”, remarcó el intendente Guillermo Osnaghi. "En principio, los interesados deben tramitar un permiso y turno en la página del Gobierno Provincial (https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos), para ingreso a Paso de la Patria previo paso por el puente General Belgrano, y en base al turno que nosotros en conjunto con la página de permisos vamos a estar otorgando, deben hacerse el hisopado con una anticipación de 48 horas", explicó el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi.







El protocolo diseñado en Paso de la Patria define que no habrá más de 20 propietarios chaqueños de forma simultánea en el pueblo, ya que se autorizarán a ingresar un máximo de 20 vehículos por jornada. No hay un límite de personas a ingresar por vehículo, ya que depedenderá del mismo y de que se cumplan las leyes de tránsito al respecto.



Se definió que el horairo de ingreso para los vehículos será de 8 a 15, de lunes a lunes, y el horario para retirarse será de 13 a 20.



Se permitirá el ingreso sólo al domicilio autorizado, sin contacto con la gente local. Los residentes chaqueños que llegarán para revisar sus propiedades no podrán entrar en contacto con comercios locales, ni ingresar a ninguna oficina pública o privada de la localidad.



El control de ingreso y egreso se realizará por medio de cupones identificatorios, que serán entregados a quienes llegan a controlar sus propiedades y que estos deben devolver al salir.



"Tendrán que traer las provisiones y combustibles necesarios para abastecerse durante su estadía en Paso de la Patria y se identificará los vehículos con un calco en el parabrisas y la luneta, para que realmente queden en sus domicilios", explicó Osnaghi.



"En caso de que necesiten más de un día para acondicionar la casa, deben solicitar la autorización para quedarse un día más, pero estarían ocupando uno de los cupos de los 20 que hay por día", detalló.



EN RESUMEN:

**EL INGRESO ESTARÁ HABILITADO A LA LOCALIDAD DE PASO DE LA PATRIA, PARA PERSONAS ORIUNDAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO, A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE.



1) TRAMITAR TURNO DE INGRESO EN LA PÁGINA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos



2) DEBE CONTAR CON HISOPADO NEGATIVO DE NO MÁS DE 48 HORAS



3) EL INGRESO SERÁ DE 8 A 15 HORAS Y EL EGRESO O SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL DÍA SERÁ DE 13 A 20 HORAS (en el caso de que la persona que ingrese necesite quedarse a pernotar hasta el día siguiente, debe aclararlo al momento de tramitar el permiso dado que estará extendiendo su estadía hasta el día siguiente, ocupando un turno del día siguiente, por lo que el cupo de ingreso de ese día se reducirá).



4)POR DÍA SÓLO PODRÁN INGRESAR 20 VEHÍCULOS. NO SE PODRÁ INGRESAR CON LANCHAS.



5)-UNA VEZ INGRESADA A LA LOCALIDAD, LA PERSONA NO PODRÁ DEAMBULAR NI RECORRER LA MISMA. DEBERÁ PERMANECER EN SU DOMICILIO. NO PODRÁ TENER CONTACTO CON VECINOS DE LA ZONA. TAMPOCO PODRÁ IR A HACER COMPRAS A LOS COMERCIOS/ FARMACIAS NI REALIZAR GESTIONES O TRAMITES O PAGO DE IMPUESTOS EN OFICINAS PÚBLICAS.



6) EN EL PUESTO SANITARIO SE CONTROLARÁ TODA LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA EL INGRESO ASÍ COMO LA VIGENCIA DEL HISOPADO.