Este martes inicia el pago del plus a Municipales Martes, 15 de septiembre de 2020 Tal como lo anunció el intendente Eduardo Tassano en su cuenta de Twitter, este martes se realizará el pago del plus de $ 2.000 para los agentes bancarizados y no bancarizados. Por su parte, los trabajadores Neike cobrarán según el número de terminación del DNI.





La Municipalidad de Corrientes efectivizará desde este martes 15 el pago del plus de 2.000 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente). El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.



La modalidad a implementar será la siguiente: los trabajadores bancarizados contarán con el dinero depositado en sus respectivas cuentas, como es habitual. En cuanto a los agentes no bancarizados y el personal Neike, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central -ubicada en Brasil 1269- estará abierta en doble turno, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.



Los no bancarizados también cobrarán el martes 15, mientras que los agentes Neike lo harán según número de terminación del Documento Nacional de Identidad: el 15 se pagará a quienes tengan DNI que terminen en 0, 1 y 2; el miércoles 16, a los que tengan documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el último día será el jueves 17, con quienes tengan DNI que culminen en 7, 8 y 9.



En este marco, el intendente recordó a todos aquellos que acudan a la Caja Municipal de Préstamos -no bancarizados y personal Neike- que se debe continuar cumpliendo con el distanciamiento social y las normas sanitarias correspondientes, a fines de evitar aglomeraciones de personas, debido al Covid-19. “Estamos viviendo tiempos difíciles, por lo que les pido que sigamos cuidándonos entre todos, recíprocamente. Juntos, podremos hacer frente a la pandemia”, aseguró.