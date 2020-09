Rigen nuevas restricciones tras dispararse los casos de coronavirus

Lunes, 14 de septiembre de 2020

Las británicos pueden enfrentar multas de hasta 3.200 libras esterlinas (unos 4100 dólares) si incumplen la nueva medida que entró en vigor hoy y que prohíbe las reuniones sociales de más de seis personas, tras dispararse otra vez los casos de coronavirus.



La medida se aplica en Inglaterra tanto a entornos interiores como exteriores y reemplaza la prohibición existente de participar en reuniones de más de 30 personas y de que puedan reunirse familias de dos hogares.



El Reino Unido registró ayer 3497 nuevos contagios de coronavirus, la primera vez desde mayo que superó los 3.000 en tres días consecutivos, según muestran los datos oficiales.



El Gobierno calificó las tasas de infección como "preocupantes" después de conocerse que los casos de coronavirus entre las personas de 50 a 59 años aumentaron en un 92%, según cifras reveladas por el diario The Telegraph.



Los casos de coronavirus también aumentaron en un 72% entre las personas de 60 años y en un 44% en las de 80 años o más.



La directora médica del Departamento de Salud Pública (PHE), Yvonne Doyle, dijo que aunque las personas más jóvenes continúan representando la mayor parte de los casos nuevos, se está comenzando a ver signos preocupantes de infecciones que ocurren en los ancianos, donde el coronavirus desarrolla cuadros mucho más graves.



"Este nos recuerda el riesgo continuo a medida que el virus se propaga por todo el Reino Unido. Las personas deben seguir respetando las normas de distanciamiento social, lavarse las manos con regularidad y cubrirse la cara en espacios cerrados. No debe mezclarse con otros cuando no se encuentra bien", reiteró.



Según advirtió hoy la Asociación Médica Británica (BMA), la gran mayoría de los médicos en Inglaterra esperan un segundo pico de coronavirus para este invierno, de acuerdo a una encuesta entre más de 8.000 profesionales de la salud.



El 86% de los médicos y estudiantes de medicina en el Reino Unido creen que es muy probable que se produzca un segundo pico en los próximos seis meses y quieren evitar el "horror y la tragedia" de los primeros días de la pandemia



"Con los casos diarios altos y el invierno a la vuelta de la esquina, estamos en una encrucijada crítica en la lucha contra este virus mortal. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que se repita el horror y la tragedia que todos experimentamos a principios de este año ”, advirtió Chaand Nagpaul, director de la Asociación Médica Británica.



La prensa británica, reveló que el primer ministro Boris Johnson está considerando la posibilidad de introducir un toque de queda a partir de las 22 en restaurantes, bares y pubs si las medidas locales no pueden controlar la propagación del virus.



Según cifras brindadas por el Gobierno británico 41.628 personas han muerto por coronavirus en el Reino Unido en los 28 días posteriores a su diagnóstico.



Cifras separadas publicadas por las agencias de estadísticas afirman que son 57.405 las muertes en todo el país en las que el virus se menciona en el certificado de defunción.



Ayer el Reino Unido anunció otros cinco fallecimientos en las 24 horas previas.