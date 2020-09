“El gas natural generará ventajas cualitativas al parque industrial de Mercedes”

Lunes, 14 de septiembre de 2020

El titular del Ministerio de Industria de Corrientes analizó que “estamos en un muy buen momento para que se vayan radicando en Mercedes las empresas que son altamente demandantes de energía” porque con este combustible reducirían notablemente sus gastos en electricidad.





El ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Raúl Schiavi, se refirió a la obra que ejecuta el Gobierno provincial para hacer llegar gas natural al parque industrial de Mercedes y destacó los efectos positivos que tendrá el servicio en lo que respecta a la rentabilidad de las empresas instaladas y aquellas que decidan hacerlo. Sostuvo que “es una inversión importante que generará ventajas cualitativas”.



“La Provincia sigue invirtiendo sus recursos en los predios que fueron adquiridos en su momento para luego constituirlos como parques industriales y muestra de eso es la obra que se está ejecutando para que el gas natural llegue al parque industrial de Mercedes”, expresó.



El funcionario provincial resaltó que se trata de “una inversión importante que generará ventajas cualitativas” y pronosticó que luego eso se va a plasmar en “mejorar la competitividad de las industrias instaladas y las que lo hagan a futuro, porque van a mejorar sus costos al tener la provisión de un combustible que haga más económico su consumo energético, y si eso baja son competitivos y ganan rentabilidad”.



“A través de la red de gas natural que existe en el sur de la provincia también se brinda el servicio a las casas particulares y esto genera un fuerte empuje en la creación de trabajo para los correntinos, una meta del gobierno de Gustavo Valdés”, dijo.



Consultado sobre cuánto sería el ahorro energético que tendrían las industrias instaladas en el parque industrial de Mercedes a partir de contar con el gas natural, Schiavi recordó que en la inauguración de las instalaciones de una industria procesadora de alimentos que se radicó el año pasado en ese predio, desde la firma “habían estimado una reducción no menor al 40%”. En ese sentido dijo que “si eso se comprueba estamos en un muy buen momento para que se vayan radicando en Mercedes las empresas que son altamente demandantes de energía”.



El de Mercedes sería el primer parque industrial de Corrientes en tener el servicio de gas natural y teniendo en cuenta que en Paso de los Libres se ejecutan las obras del futuro parque industrial y logístico y que la traza de la red de gas está en cercanías a ese terreno no es imposible que la ciudad fronteriza también sume ese servicio más adelante. No es un tema sencillo por los costos, por eso el ministro de Industria afirmó que “es un anhelo que tenemos”.



La obra que permitirá llevar el gas natural al parque de Mercedes consiste en conexiones que se extenderán hasta la entrada de cada empresa y luego las firmas se encargarán de desarrollar su propia instalación para adaptar a sus pretensiones.



Articulación para el desarrollo industrial



El ministro Schiavi junto al subsecretario de Industria, Edgar Benitez, y el director de Promoción de Inversiones, Raúl Medina, compartieron esta semana una charla virtual con la diputada provincial Mariel Meza, concejales de Mercedes del bloque ECO, industriales y referentes de la Cámara de Comercio e Industria con el fin de generar un trabajo articulado para promocionar el parque ante inversores.



Según Schiavi, fue una “muy buena reunión” en la que los empresarios locales expresaron su interés por radicarse en el parque.



Desde la cartera provincial informaron los beneficios de instalarse en los parques industriales, la visión de los parques industriales que hay desde la Provincia y los requisitos para poder hacerse de un espacio.



“Hay industrias muy interesadas que ya iniciaron un proceso de preinscripción”, dijo el funcionario.