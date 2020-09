Corrientes llegó a la decena de muertes por Coronavirus Lunes, 14 de septiembre de 2020 Salud Pública comunicó ayer un nuevo fallecimiento a causa del coronavirus en la provincia, más el que ya se había registrado de la mujer de San Roque. Desde el Gobierno insisten en que no se perdió la trazabilidad del virus.



Corrientes alcanzó ayer la decena de muertes por covid-19 con el deceso de una persona oriunda de Ituzaingó, la cual se sumó en el parte oficial del Gobierno a la mujer que había fallecido por la enfermedad en el Instituto de Cardiología. Pese a que la cantidad de casos activos ascendió a 283, desde el Ejecutivo insisten en que la curva está “controlada” porque no se perdió la trazabilidad del virus.



El parte epidemiológico diario de ayer dio cuenta que hasta dicha fecha han fallecido 10 personas en la provincia: 7 de ellas de Capital, 1 de Paso de los Libres, 1 de San Roque y 1 de Ituzaingó. Esta última muerte fue oficializada ayer por el intendente de la localidad (ver página 24), mientras que la de San Roque se había informado el viernes pasado desde el Instituto de Cardiología. En ese caso, fue una mujer que se había internado allí y cuyo resultado positivo se conoció recién después de su deceso.



Asimismo, se notificaron 14 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 5 son residentes de Capital “que provienen de contacto estrecho con un positivo local”. El acumulado de casos positivos es de 692, estando aún activos 283 de éstos, mientras que se han recuperado 399 personas que fueron dadas de alta. De los 283 positivos, 25 se encuentran internados en el hospital de campaña, en condición clínica estable.



Trazabilidad



Los últimos días de agosto y este principio de septiembre han estado marcados por un incremento constante en la cantidad de casos, muertes y ocupación de camas en el hospital de campaña; a raíz de varios focos de contagio que se fueron dispersando por la ciudad. Esta expansión obligó a las autoridades sanitarias a emplear mayor cantidad de recursos y tiempo a realizar el seguimiento epidemiológico para no perder de vista la trazabilidad del virus.



El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, sostuvo ayer que “las decisiones que se tomaron en estas últimas dos semanas fueron a tiempo y permitieron controlar una situación que se presentó difícil”. En diálogo con radio Mega, el funcionario aseguró que “si bien tuvimos más casos, estamos con una curva controlada y con trazabilidad del virus”; y resaltó que “si comparamos el momento de Corrientes con el de otras provincias, nuestra situación es buena”.



En ese sentido, Vignolo reiteró que en la ciudad se hicieron cerca de mil testeos por día. “La tarea es ardua e incansable por parte del personal sanitario. A partir de esas actividades coordinadas por el Ministerio de Salud Pública y el Comité de Crisis podemos tener esta actualidad respecto del virus”, afirmó el ministro.