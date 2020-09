Abuso sexual infantil: le practicaron la cesárea a la niña de 11 años

Jueves, 10 de septiembre de 2020

En el Hospital Materno Neonatal se realizó de manera exitosa el parto quirúrgico, según indicaron desde el centro de salud. Medios nacionales aseguran que le habrían organizado un baby shower a la menor.





En el Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal” se le realizó una cesárea a la niña de 11 años que quedó embarazada tras haber sido abusada sexualmente por la pareja de su madre. Según confirmaron desde el nosocomio, la operación fue exitosa. Por otra parte, colectivos profesionales expresaron su preocupación por la problemática y organizan encuentros.



La niña de Monte Caseros tuvo a un bebé varón mediante una cesárea que se le practicó en la noche del martes, la cual se realizó “de manera exitosa”, según consignaron fuentes del Hospital Materno Neonatal. La directora del nosocomio, Lilian Méndez Gallino, había dicho hace unos días que la niña tenía una infección urinaria, pero que no ponía en peligro el embarazo.



Desde la Provincia habían sostenido que la niña tuvo contención médica y psicológica “desde el primer momento de tomar conocimiento de la situación”, con los organismos competentes. De acuerdo a lo que se informó mediante un comunicado, la menor “ha tenido una red de contención” y se garantizó “la no intervención excesiva e intromisión por parte del Estado, a fin de la no revictimización de la misma”.



En este contexto, el diario Página 12 publicó ayer que “una iglesia evangélica le organizó un ‘baby shower’” (celebración de bienvenida para los bebés) a la niña, lo cual fue confirmado por la pastora principal de la iglesia Ministerio Apostólico y Profético de Monte Caseros. “Uno de sus tíos publicó las fotos en Facebook. A ella, la niña, con el cabello recogido en trenzas cocidas, con una blusa roja estampada, una calza oscura, una campera rosa y zapatillas violetas, la hacen posar con una bañadera de plástico celeste para bebés --ya sabían que era un varón- que le acaban de obsequiar y con varias bolsas de regalos”, describió el medio.