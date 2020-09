El Cardiológico y el Centro Médico sumaron casos en el personal

Jueves, 10 de septiembre de 2020

La Di­rec­ción del Ins­ti­tu­to de Car­dio­lo­gía de Co­rrien­tes, ubi­ca­do so­bre ca­lle Bo­lí­var al 1334, in­for­mó que se de­tec­ta­ron cua­tro po­si­ti­vos más den­tro del área de Ad­mi­nis­tra­ción.

El to­tal al­can­za así 11 per­so­nas, te­nien­do en­cuen­tra los sie­te ca­sos re­por­ta­dos el mar­tes. Des­de el Cen­tro Mé­di­co, si­tua­do so­bre ave­ni­da 3 de Abril ca­si Sal­ta, pre­ci­sa­ron que hu­bo un diag­nós­ti­co en el sec­tor de­di­ca­do a la co­ci­na.





Los cen­tros de sa­lud y clí­ni­cas pri­va­das re­gis­tra­ron ayer nue­vas no­ti­fi­ca­cio­nes de per­so­nas con SARS-­CoV2 en su or­ga­nis­mo. Se­gún ofi­cia­li­za­ron, se tra­ta de em­ple­a­dos que no guar­dan re­la­ción con los pa­cien­tes y los mé­di­cos.



La bús­que­da de más con­tac­tos es­tre­chos con­ti­nua­rá to­da la se­ma­na.



La ins­ti­tu­ción con­ti­nua­rá aten­dien­do ur­gen­cias, emer­gen­cias y los ser­vi­cios de in­ter­na­ción.



“Los tur­nos pro­gra­ma­dos pa­ra es­ta se­ma­na se­rán re­sig­na­dos opor­tu­na­men­te”, fi­na­li­zó.



Des­de el Cen­tro Mé­di­co, si­tua­do so­bre ave­ni­da 3 de Abril ca­si Sal­ta, pre­ci­sa­ron que hu­bo un diag­nós­ti­co en el sec­tor de­di­ca­do a la co­ci­na. “To­do el per­so­nal del área fue ais­la­do y, si­guien­do la re­co­men­da­ción del Co­mi­té de Cri­sis, la aten­ción con­ti­núa nor­mal”, ase­ve­ró a épo­ca Die­go To­ra­les, di­rec­tor de la ins­ti­tu­ción. En lo que res­ta de la se­ma­na se es­tu­dia­rán los con­tac­tos. Mien­tras, so­li­ci­tan que no se con­cu­rra si no es ne­ce­sa­rio.