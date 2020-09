“Ahora, la que me abraza en las noches sos vos” Miércoles, 09 de septiembre de 2020 En sus redes sociales, la modelo y conductora le dedicó una conmovedoras palabras y un video a la pequeña, en un nuevo



Desde el 2012 y cada 8 de septiembre, representa un duro recuerdo para la ex matrimonio. Y es que en esa fecha se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija Blanca, quien tras estar varios días internada, murió por una neumonía hemorrágica hace exactamente 8 años.



Es por eso que este martes, Carolina Pampita Ardohain compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. “Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegría! Ahora la que me abraza en las noches sos vos”, escribió la modelo y conductora junto a una imagen de la pequeña.



En sus historia de Instagram, además, Carolina incluyó un video de Blanquita jugando con su hermano Bautista en un muelle frente a un bello lago. “Siempre en mi corazón”, escribió la modelo en las imágenes que despertaron emotivas reacciones entre loe comentarios que se generaron en la publicación.





En el regreso de PH Podemos hablar (Telefe), el pasado sábado, la conductora emocionó a todos cuando, bajo la consigna planteada por Andy Kusnetzoff para que den un paso al frente “los que hayan entendido que hay que disfrutar la vida”, ella sin nombrar a la nena dio detalles de cómo se sobrepuso a la pérdida.



“Tengo un motor adentro muy fuerte que me motiva a disfrutar de las cosas simples y a mano, soy muy consciente de que la vida es una sola, y creo mucho en Dios, así que si me tiene acá en esta tierra es para vivirla al máximo”, explicó la modelo. Luego continuó: “Busco todo el tiempo, me pregunto siempre si estoy haciendo lo más que puedo para aprovechar cada día de mi vida. No me rindo nunca”.



En ese momento Andy hizo mención a lo ocurrido con Blanca y le expresó: “Escucharte hablar así es muy lindo, porque a vos te tocó lamentablemente sufrir uno de los peores golpes que te puede dar la vida, y quisiera que a la gente le quede ese mensaje que estás dando”. Ante esto, Pampita contó que la clave para seguir adelante en su caso fueron sus tres hijos varones: “Pienso en qué ejemplo van a tener mis chicos de cada experiencia, en qué les va a quedar, y cada uno elige según cómo puede y quiere, pero yo elijo vivirlo de esta manera”.



Mas temprano, Benjamín Vicuña posteó una foto suya con Blanca. No hubo carta, palabra, frase, ni el emoji de un corazón. Quizás, porque ya está todo dicho. Tal vez, porque hoy lo ahogan las palabras. En la imagen publicada se lo observa en una playa, echado en la arena junto a su hija, iluminados los dos por el sol del atardecer. No hay referencia al lugar. Podría ser Punta del Este, el destino elegido durante muchos veranos junto a Pampita Ardohain, la mamá de Blanca. Tampoco se informa la fecha: es posible que se trate de agosto de 2012, el último descanso que compartieron, una de sus últimas fotos juntos. Porque en aquel viaje a la Riviera Maya mexicana es cuando Blanca se habría enfermado.