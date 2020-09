Aseguran que “se conoce la trazabilidad de cada uno de los casos” Martes, 08 de septiembre de 2020 El Ministro Secretario General de la Gobernación, reconoció que “en algún momento podría instalarse la circulación comunitaria, y no podemos volver al encierro de los primeros días. Por eso es fundamental la responsabilidad social”. “Corrientes está en una Fase 5 con actividades reducidas”, señaló.



“Hacemos un llamado fuerte a la responsabilidad social, porque tal como está la situación es una curva alta de contagios y no lo que esperábamos. Necesitamos hacer un esfuerzo y movernos lo menos posible. Lo estamos consiguiendo. Hacemos casi mil hisopados y eso implica mucho esfuerzo del recurso humano”, explicó el doctor Carlos Vignolo.



Vignolo destacó el trabajo de los equipos de hisopadores: “está en el terreno desde las 7 hasta las 23. No tienen pausa, hace días que trabajan sin descanso”.





El funcionario se refirió a material fílmico que muestra supuestas irregularidades en la atención en el Hospital de Campaña: “hay paja y trigo en estas cosas. Hubo problemas de derivación de pacientes y lo reconocemos. Por eso se tomaron medidas y se habilitaron los consultorios externos. Lo que es totalmente falso es que se retiren sin atención”.



“Hay que respetar al personal que está en la trinchera y no difundir material falso”, insistió.



Trazabilidad



“Todos los casos están identificados sus nexos. Lo que sucede es que hay muestras que salen muy cerca del parte oficial y es complicado informar toda la trazabilidad. Pero hasta ahora tenemos todo controlado”, dijo el funcionario.



Consultado sobre la fase en la cual está Corrientes dijo: “Es una fase 5 con actividades reducidas. Tenemos el cierre de los gimnasios, la imposibilidad de funcionar bares y restaurantes en lugares techados, y el turismo que fue un anexo”



Responsabilidad social



“En algún momento podría instalarse la circulación comunitaria, y no podemos volver al encierro de los primeros días. Por eso es fundamental la responsabilidad social. Esperemos que septiembre tenga una merma, y para eso necesitamos que la gente ayude quedándose lo más posible en su casa”.



“Es el peor momento de la pandemia. Nunca tuvimos siete días como los últimos”, reconoció.



Recursos humanos



“Se hizo un esfuerzo enorme porque necesitamos cortar la circulación. Y eso genera un descanso en nuestro sistema de recursos humanos”, dijo.





La actitud de la gente



“La mayoría cumple. Siempre hay sectores que deben hacer su aporte y no lo está haciendo, pero como lo dijo el Gobernador no podemos poner un policía en cada casa”, opinó Vignolo.



Sobre lo ocurrido en el Banco Nación reconoció: “en lo personal me dio mucha bronca. No se puede hacer eso. Estamos preocupados y no corresponde lo que se hizo. El Gobernador ya dio instrucciones para que eso no se repita”



Gimnasios cerrados



“Los gimnasios no son el sector más perjudicado. Hay sectores que no abren desde marzo. Es una recomendación de especialistas: son lugares más predispuestos al contagio”, sostuvo, en referencia a los cierres de dichos locales.



“Insisto: hay otras actividades que nunca empezaron. Entendemos la demanda y la preocupación, pero entendemos que esta semana se pueda cumplir y poder empezare a recuperar actividades. Pero hoy es imposible eso. Pedimos que hagan el aporte para que mas actividades empiecen la semana que viene”, insistió.