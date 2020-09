Valdés ratificó restricciones y anunció la obligatoriedad del horario comercial de corrido Lunes, 07 de septiembre de 2020 El gobernador lamentó que en la ciudad no tomen los recaudos suficientes para evitar contagios de coronavirus. Aseguró que recién desde el lunes de la semana que viene podrían bajar el número de contagios y de casos activos.



El gobernador Gustavo Valdés lamentó que la ciudadanía capitalina no tenga los cuidados suficientes para evitar contagios de coronavirus. Ayer se prolongaron los asuetos administrativos y el cierre de los gimnasios por una semana y hoy se anunció el endurecimiento de las medidas.



"Veo una ciudad en la que se están tomando a la chacota la suba de casos", manifestó el gobernador. A tiempo que expresó que "el bienestar que tuvimos nos está jugando en contra" en el relajo de la población.



Valdés dijo que desde ahora las rees sociales y familiares estarán prohibidas. "No se podrá salir de Capital", manifestó.



“Hablamos con el intendente Tassano y vamos a exigir horarios corrido en los comercios, de 9 a 17 horas y que los clientes no ingresen a los locales. Los súpermercados funcionarán hasta las 22” adelantó el mandatario.



Valdés también le hizo un pedido especial a los templos religiosos: que tengan sus puertas cerradas. "Le pido a los correntinos que nos cuidemos. Tengamos responsabilidad, cuidemosnos”", solicitó.



“Solo en Capital se hisoparon a 7.000 personas. Inconvenientes puede haber y vamos a tener más eficiencia cuando mermen los niveles de contagio”, explicó. También dijo que así como el Hospital de Campaña por ahora tiene sólo 40 pacientes, pronto se podría llenar.