Lunes, 07 de septiembre de 2020



Las entregas a las clínicas de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus comenzarán la próxima semana, confirmó el ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, quien, sin embargo, no dio una fecha precisa acerca de cuándo se empezará a aplicar en esos establecimientos.



"Esta semana comenzará la vacunación de aquellos voluntarios que participarán en la fase 3 de los ensayos clínicos, y en paralelo la semana que viene comenzarán las primeras entregas de la vacuna, pequeñas por ahora. Esta semana anunciaremos definitivamente todas las fechas", explicó el funcionario a la agencia de noticias Interfax.



La vacuna Sputnik V, que fue registrada el 11 de agosto, ya pasó los ensayos clínicos y durante los cuales mostró "un perfil de seguridad muy bueno", según el subdirector del departamento científico del centro Gamaleya, Denís Logunov, citado por el portal de noticas RT.



Según sus palabras, durante el experimento "no se reportaron efectos secundarios graves" y "el 100% de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes del virus".



El medicamento pasó los ensayos clínicos entre junio y julio.



Creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, la vacuna se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.



Rusia superó recientemente el millón de casos positivos de Covid-19 y lleva contabilizados casi 18.000 muertos.