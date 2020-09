“Se contagió de coronavirus sin haber salido ni un día desde que empezó la pandemia”

Lunes, 07 de septiembre de 2020

La periodista se mostró devastada por la noticia y a través de su cuenta de Twitter contó en detalle cómo vivió los últimos días



En las primeras horas de este lunes, Nancy Pazos anunció con profunda tristeza en las redes sociales la muerte de su mamá de 72 años. “Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe”, contó la periodista en su cuenta de Twitter.



La periodista se enteró de la noticia mientras estaba conduciendo su programa matutino de radio en la Rock & Pop, Ruleta Rusa. Se retiró del estudio y Carmela Bárbaro la reemplazó al aire e informó a la audiencia lo sucedido.



“Murió de Covid. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato”, agregó en otro mensaje publicado en su red social.





“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, concluyó.



El jueves 13 de agosto, Nancy Pazos y su familia decidieron aislarse de manera preventiva al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus. Tras el hispopado de toda la familia, ella como sus tres hijos –de su relación con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, con quien estuvo casada– dieron positivo al igual que su mamá que estaba viviendo con ellos.



En ese momento, Pazos contó que, al igual que sus chicos, tenía “síntomas leves, sin fiebre y algo de tos”. Pero había revelado que “la situación” en su casa “era compleja”: “Convivimos con (una) abuela de 72 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”, explicó.



“El habernos aislado preventivamente fue fundamental para cortar la cadena de contagios –dijo la conductora, remarcándoles a sus seguidores esta decisión–. Los chicos no tuvieron contacto con su papá, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas”.





Pero entonces, ¿cómo contrajo el virus? “Me contagió una colaboradora personal –precisó–. Ella dio positivo el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca”. Nancy –quien en febrero tuvo que enfrentar la muerte de su padre– concluyó su mensaje aportando tranquilidad sobre su estado de salud y el de sus hijos, pero también compartiendo su angustia: “Está todo bien. Pero igual dan ganas de llorar”. Y agregó: “A mimarnos, cuidarnos y salir fortalecidos”.



Recordemos que en febrero de este año, la periodista sufrió también la muerte de su papá de 73 años. Horacio Alberto Pazos, había perdido la vista y estaba internado en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires en terapia intensiva. La periodista lo despidió en las redes sociales con un mensaje conmovedor y una foto que demuestra cuánto les gustaba a padre e hija compartir el humor y la alegría.





“Y al final te fuiste. No nos pudimos tomar el último Gancia. Es la única cuenta pendiente que tengo con vos. Compartir un trago más. Pero mirá lo que será la sincronía del universo que después de mucho tiempo me serví uno en casa pensando en vos, en el preciso instante que vos partías”, escribió Nancy en su cuenta de Instagram, donde posteó la foto en la que se los ve sonrientes, hace un año.



Los contagios de coronavirus no paran. Guido Kaczka dio positivo por COVID-19, según se confirmó la semana pasada. El conductor se hizo el hisopado luego de que sus compañeras de radio en La 100, Claudia Fontán y Catherine Fulop dieran positivo. A partir de ese momento, la emisora pidió a todo su personal los controles correspondientes. De ahí se supo que tanto el conductor de Bienvenidos a bordo como la ex Intrusos Marcela Tauro tenían el virus.



También dio positivo el conductor Santiago del Moro, que contó en sus redes sociales: “¡Quería simplemente contarles que me llegaron los resultados del hisopado y soy covid positivo totalmente asintomático! ¡Todos en casa estamos muy bien!”.



El jueves también se supo que Maju Lozano y Hernán Drago están con coronavirus. Por eso se suspendieron las emisiones de su programa Todas las tardes, que va por El Nueve y que tiene panelistas que deberán hisoparse. El marido de Lozano y el hijo ya habían tenido el virus hace un mes. Otro contagiado es el periodista deportivo Toti Pasman, que ya está bien pero que activó la alerta en Almorzando con Mirtha Legrand, donde estuvo como invitado.