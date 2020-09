Horóscopo para hoy 2 de septiembre 2020 Miércoles, 02 de septiembre de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Hoy tendrás la posibilidad de hacer un buen negocio, todo depende de las decisiones que tomes antes de firmar. Cuidado.



Amor: Superaron varias crisis y se abrirá un abanico de posibilidades para esta pareja. Vayan planificando a largo plazo.



Riqueza: Alguien de tu equipo de trabajo está traicionándote, descúbrelo antes de que sea tarde. No dudes en apartarlo.



Bienestar: Para triunfar laboralmente, deberás tener una actitud generosa y comprensiva con los demás, especialmente con tus compañeros.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Hoy tenderás a la sensibilidad y a la reflexión. Nuevos retos se presentarán y también posibles cambios laborales.



Amor: Se despejan temores. Estás en condiciones de entablar relaciones sentimentales. Mejora la calidad de tu vida afectiva.



Riqueza: Sentirás satisfacción y seguridad, y este puede ser un buen momento para hacer inversiones o compras. Haz consultas.



Bienestar: Si alguien genera tensión, busca neutralizarlo de un modo sutil. No reniegues de la soledad, hoy es buena consejera.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Te sentirás con ganas de realizar cambios en tu lugar de trabajo, ten en cuenta que no serán muy favorables.



Amor: Conocerás varias personas y no tendrás tiempo para aburrirte, pero fíjate que es lo que buscas, podría no ser lo que quieres.



Riqueza: Estás pasando por un importante momento de fortuna. Ten en cuenta que todo termina de un momento a otro. Aprovéchalo.



Bienestar: Podrías sufrir algunas tensiones en casa o en el trabajo sobre temas económicos, serán breves y lograrás superarlas pero acarrearán frustraciones.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No vivas la vida con apatía, no lograrás nada con ello. Alégrate de todo lo que sucede a tu alrededor.



Amor: Pon atención en el ambiente doméstico. Las relaciones con tu pareja o familiares no están pasando por un buen momento.



Riqueza: Tiendes a criticar las ideas y valores de tus compañeros de trabajo, esto podría causarte inconvenientes personales.



Bienestar: Si estás con algún tratamiento en lo posible no lo dejes ya que esto podría perjudicarte más de lo que piensas. Cuídate en los cambios de temperatura.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Descubrirás que a pesar de que tus emociones sean fantasiosas, son fuertes y valientes. Hoy tendrás una aventura sensacional.



Amor: En breve, los disgustos de pareja serán un recuerdo, aunque por el momento estés pasando un tiempo de crisis.



Riqueza: Alguien utilizará tácticas sutiles para tratar de que abandones tu prudencia y obligarte a tomar una decisión errónea.



Bienestar: Cuídate con los cambios bruscos de temperatura. Si tienes las defensas bajas, terminarás por enfermarte.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tus relaciones laborales tienden a mejorar. Un altercado te llevaría a perder la tranquilidad y puede perjudicarte en tu trabajo.



Amor: Vivirás un romance tormentoso, que te hará dudar acerca de la existencia del amor verdadero. No te resignes.



Riqueza: Aparecen reuniones por motivos profesionales, aprovéchalas para hacer contactos que puedan servirte en un futuro no muy lejano.



Bienestar: No creas que el mundo gira a tu alrededor. Aprende que el hecho de que tengas más y puedas más no significa que seas más.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Los que viven contigo entenderán tus deseos y será un buen momento para hacer confesiones. Podrías tener problemas de convivencia.



Amor: Es recomendable que te ocupes de la relación amorosa, pues ahora estás en condiciones para disfrutar de la compañía.



Riqueza: El dinero no es el tema favorito de hoy, mejor espera una ocasión más favorable para solucionar tus dificultades económicas.



Bienestar: Dale más importancia a tus prioridades. Realiza un ordenamiento de tus necesidades y pon manos a la obra para llegar a la meta.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No seas indiscreto ni lleves y traigas chismes porque podrías equivocarte y decir una estupidez. Habla lo justo y necesario.



Amor: Has aumentado el poder de comunicación y hay más armonía y encanto, ambas cosas favorables para vivir momentos placenteros.



Riqueza: Cuentas con todo a favor para que tus proyectos sean exitosos, pero trata de no arruinarlos con tu mal humor.



Bienestar: Las energías que emanan ciertas personas de tu entorno hacen que tus proyectos no prosperen. Ten cuidado con quiénes te juntas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy estarás radiante y de buen humor, pero los conflictos en el hogar harán que tu ánimo cambie radicalmente. Trata de controlarte.



Amor: Trata de que tus celos no entorpezcan el buen momento que atraviesa la pareja. No tendrás motivos para preocuparte.



Riqueza: Deberás adaptarte a las costumbres de los demás. Si deseas obtener beneficios, es necesario que no haya problemas.



Bienestar: Sólo tú puedes hacer que hoy sea un gran día. Haz sólo aquellas cosas que te causen placer y el resto déjalas para después.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Hoy no veas sólo los defectos de los demás. Hay personas que te rodean que tienen muchas virtudes, aprende a reconocerlas.



Amor: Si sientes que tu relación no avanza, lo mejor es que te sinceres y decidas si te conviene seguir junto a esta persona.



Riqueza: Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas, pero te falta empuje.



Bienestar: Un poco de actividad física no te vendrá nada mal. Además, es importante que cuides muy bien tu alimentación.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Buenos momentos, deja que tu parte fraterna y generosa se manifieste y disfruta de las pequeñas cosas con las personas que amas.



Amor: La unión en tu relación de pareja no será de las mejores. Deberás cambiar la actitud si quieres volver a encontrar la armonía.



Riqueza: Gracias a tu suerte, tienes una elevada capacidad para los buenos contactos. No desaproveches esta habilidad.



Bienestar: Eres una persona muy sensible y pasional. No es de débiles conmoverse ante algo, pero aprende a controlar más tu temperamento.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Una situación difícil está a punto de terminar y todos los problemas se resuelven favorablemente. Puedes mirar hacia delante.



Amor: Intereses diferentes pueden ocasionar trastornos en las relaciones afectivas. Parecen potenciarse las incompatibilidades.



Riqueza: Tus compañeros te tienen buena estima. Mejora en lo posible tus procedimientos y fomenta el buen compañerismo.



Bienestar: Si mejoraras la impresión que causas en otros, conseguirías más fácilmente tus objetivos futuros. Este es un buen momento de hacerlo.