Anunciaron medidas a implementar en la ciudad

Miércoles, 02 de septiembre de 2020

El intendente anunció que la Municipalidad de Corrientes se adhirió al asueto dictado por el gobernador Valdés. Ratificó que se suspenderán las reuniones sociales, familiares y de culto, y que se cerrarán los gimnasios.





En cuanto al paddle y el tenis, únicamente se permitirá la práctica en canchas al aire libre. A su vez, garantizó la continuidad del servicio sanitario en las SAPS, como así también de otros considerados esenciales.



En la tarde de este martes, el intendente Eduardo Tassano informó sobre la adhesión al asueto administrativo provincial y especificó cuáles son las nuevas medidas a implementar en la ciudad, tras las decisiones dadas a conocer por el gobernador Gustavo Valdés a través de las cuales se busca reducir la movilidad hasta el lunes y, de esa manera, contener el crecimiento de la cantidad de casos de la Covid-19.



“Se suspenden las reuniones sociales, familiares y de culto. Eso es algo claro y contundente”, afirmó Tassano al dar a conocer los anuncios mediante una conferencia de prensa llevada a cabo en el patio principal del palacio municipal en la que estuvo acompañado por el viceintendente, Emilio Lanari; y el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano. En la ocasión, se respetó a rajatabla las medidas de higiene y de distanciamiento social.



“Esto es flexible, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia”, dijo el intendente en cuanto a las decisiones que se van tomando y en las que se trabaja constantemente con el gobernador Gustavo Valdés, para lo cual se llevan a cabo análisis diarios de la situación.



“Sabemos que casos va a haber, que tenemos que cuidarnos, pero a la vez admitir que como va a haber casos, debemos cuidarnos más y aprender de esto. Hoy, estamos ante una situación en la que hacemos un llamado a la responsabilidad social, porque sabemos que esto va a durar, va a llevar tiempo y esto nos capacita cada vez más para enfrentar a la pandemia”, transmitió Tassano.



En ese marco, Tassano anunció que se suspenderán los operativos de Delegaciones Móviles, Mascotas Saludables y la Feria de Artesanos, mientras que sí continuarán las Ferias de la Ciudad, “ya que allí se comercializan artículos como frutas y verduras, que son esenciales, y también, en estas actividades se desconcentra mucho a la clientela, ya que llegan a los barrios y eso es de gran utilidad para los vecinos, que de esa manera pueden evitar ir masivamente a los supermercados, por ejemplo”, acotó al respecto. “En cuanto a Mascotas Saludables y la Feria de Artesanos, no son tan esenciales, así que sí los suspendemos y así disminuimos la movilidad”, añadió.



A su vez, se detalló que el Tribunal de Faltas atenderá de 9 a 17, que se suspenderán los turnos en el Cementerio y que en los casos de trámites para la obtención de la Libreta Sanitaria y del Centro Emisor de Licencias, se respetarán los turnos ya asignados con anterioridad.

Al mismo tiempo, se recordó que, gracias a los avances en materia de modernización implementados por la gestión, los vecinos de la ciudad cuentan con la posibilidad de realizar una gran cantidad de trámites vía online, razón por la cual no tienen la necesidad de acercarse a las oficinas de las áreas correspondientes. “Contamos con los trámites online disponibles en la página web de la Municipalidad”, recalcó Calvano, en referencia al sitio https://ciudaddecorrientes.gov.ar/tramites.



COMERCIOS, GASTRONOMÍA Y SERVICIOS



“Desde el Municipio sugerimos fuertemente el horario de 9 a 17 horas, aunque este horario es opcional y entendemos las condiciones de cada comercio”, sostuvo Tassano. En ese aspecto, informó que los comercios, las peluquerías, las ópticas, los estacionamientos, los consultorios médicos y odontológicos, preferentemente, se manejarán con atención de corrido, de 9 a 17.



En cuanto al shopping, el patio de comidas y la zona de entretenimiento estarán cerrados. Los bares y restaurantes atenderán únicamente con mesas al aire libre y respetando el distanciamiento (hasta seis personas por mesa). Se permite la modalidad de delivery o de compra y retiro.

En cuanto a los hoteles y alojamientos, continuarán abiertos para los viajantes de actividades esenciales con permisos de acceso a la provincia.



“Recordamos que, por ejemplo, en cuanto al funcionamiento de los comercios no sólo en materia de distanciamiento social sino también de las medidas de higiene, continuamos con las tareas de contralor correspondientes. Seguimos trabajando en pos de garantizar el correcto funcionamiento de los supermercados y comercios en general, ya que consideramos que, si bien son servicios esenciales, al mismo tiempo podrían representar focos de contagio del virus, en caso de no tomar absolutamente todos los recaudos necesarios”, recalcó por su parte Calvano.



DEPORTES



Se cerrarán los gimnasios y se suspenderán las clases de taekwondo. En cuanto al paddle y el tenis, únicamente se permitirá la práctica en canchas al aire libre, al igual que en el Zumba y en los entrenamientos personales. Respecto del golf, el hipismo, la natación, el remo y las actividades náuticas, continúan con protocolo Covid-19.



SALUD



“Para nosotros las Salas de Atención Primaria de la Salud son un servicio esencial”, informó el viceintendente Lanari, quien a su vez es el coordinador del Comité de Seguimiento municipal. “Nos hemos venido preparando desde el inicio de la pandemia, tenemos los materiales de protección adecuados, los protocolos para seguir, la sala de aislamiento de febriles en cada una de nuestras Salas y toda la capacidad operativa funcionando”, señaló.



“La idea es que cada uno siga con las puertas abiertas trabajando, incluso aquellos que tenemos bajo la modalidad de turnos programados, como cardiología, ecografía y los laboratorios bioquímicos que están funcionando en estos momentos en la ciudad”, expuso el viceintendente.

En ese sentido, ratificó que se llevará adelante “un seguimiento de los agentes municipales que puedan estar afectados por Covid-19 para tomar todas las medidas de acompañamiento necesarias, tanto para ellos como para sus familias”.



RECREACIÓN Y CULTO



Permanecerán cerrados los museos, las salas de arte, los talleres de arte, la danza y la cocina. Asimismo, quedan suspendidas las reuniones sociales, familiares y de culto. “Se suspenden las reuniones sociales, familiares y de culto. Eso es algo claro y contundente”, reiteró el intendente acerca de ello.



CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA



Tanto en materia de obra privada y pública, como de industrias en general, se continuará con la actividad normal con protocolo Covid-19.



ASUETO MUNICIPAL



Mediante una resolución firmada por el intendente y refrendada por el secretario de Coordinación de Gobierno, la Municipalidad de Corrientes se adhirió al decreto del Ejecutivo provincial y declaró en el ámbito de la ciudad de Corrientes asueto administrativo y aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 6 de septiembre.



En la normativa, se declaró asueto administrativo para todas las actividades municipales consideradas no esenciales desde el miércoles 2 y hasta el domingo 6 “disponiendo la suspensión de todos los plazos administrativos entre las fechas comprendidas”, según se especificó.



Asimismo, se determinó la continuidad de los servicios esenciales del municipio, los cuales deberán efectuar prestación mínima aquellos concernientes a seguridad, vigilancia, limpieza y guardia, salubridad, salud, higiene pública, transporte, tránsito, defunciones, prevención climática, obra pública, servicios brindados por las delegaciones municipales, alimentación y las áreas de fiscalización necesaria para garantizarlas; y actividades de carácter administrativo mínimo para contrataciones de emergencia, liquidación de haberes, como también toda otra área en función administrativa urgente y/o necesaria a convocatoria del Departamento Ejecutivo Municipal.



“Recordemos que vamos a continuar con los protocolos vigentes, que de hecho ya los venimos implementando hace tiempo en todas las áreas municipales. Nos referimos a las medidas de distanciamiento, al uso de barbijos o tapabocas y a la utilización constante de alcohol en gel o solución hidroalcohólica, como así también a la limpieza permanente de los materiales de trabajo. Es lo que venimos haciendo y en ese sentido vamos a continuar”, aseveró el secretario de Coordinación de Gobierno en ese sentido.