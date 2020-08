Lali Espósito no grabará con Omar Montes, denunciado por violencia de género Viernes, 28 de agosto de 2020 La actriz argentina había anunciado que colaboraría en el remix de “Mil Tequilas” junto al español -que fue acusado por su ex mujer- y Chema Rivas. Pero se bajó en las últimas horas



El cantante español Omar Montes publicó un video junto a Lali Espósito y Chema Rivas donde se los ve bailando dentro del estudio en el que iban a grabar un remix de “Mil tequilas”. “Uooo ooo Lali con su amiga llegó... @chemarivas @lalioficial. ¿Quién espera este palito? #MilTequilasRemix”, escribió el artista de 32 años.



La cantante argentina se encuentra en España desde los últimos días de mayo, cuando viajó para continuar con el rodaje de Sky Rojo, la serie de Netflix que la tiene como protagonista junto a Verónica Sánchez y Yany Prado.



Lali aprovechó la oportunidad para conocer a otros artistas y seguir trabajando en su carrera musical. Por eso en un principio había aceptado la propuesta de colaborar con Chema Rivas y Omar Montes en el remix.



Sin embargo, se armó una polémica cuando compartió en sus redes sociales fotos en el estudio de grabación cuando comunicó su próximo proyecto. Sus seguidoras le advirtieron que “saliera de allí” y repudiaron su accionar. ¿Por qué motivo? Su ex pareja y madre de su hijo, denunció Omar Montes por violencia de género, caso por el que el músico debió presentarse a declarar, en octubre de 2019, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.





En las últimas horas, Lali Espósito decidió bajarse del proyecto y -hasta el momento- no explicó los motivos ni hubo una versión oficial.



Quien comunicó la noticia fue Chema Rivas -el autor del tema-, que grabó un video en el que indicó “Lali is out” (”Lali está fuera”). Pero recibió muchas críticas y decidió eliminarlo de sus redes sociales.



Y dejó uno en el cual contó por qué la cantante argentina no colaborará en el remix de su canción, junto a Omar Montes. “Lali al final no va a salir. Básicamente, llevamos tres meses buscando fecha para grabar el videoclip, voces y se ha ido posponiendo. Creo que el remix necesita más atención de la que se ha puesto”, indicó Rivas en su cuenta de Instagram.



Si bien sostuvo que “no es nada personal”, dejó entrever que no le gustó la actitud de Lali Espósito al haberse bajado. Y enfatizó: “Sin embargo Omar Montes me ha dado su palabra desde el primer momento a pesar de ser un número uno. Y por eso en cualquier momento el remix va a estar en la calle”.



Lali Espósito se ha involucrado mucho en la lucha por el feminismo. “Naturalmente una es feminista, y con los años empecé a hablar con feministas que entienden el movimiento, y me han contado qué significa la palabra, y quizá es mal interpretada. Y comprendí que es un movimiento con el que año a año me voy comprometiendo”, dijo en 2018 durante una entrevista con Marcelo Longobardi







Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas