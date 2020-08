Advierten sobre "emergencia educativa global" por chicos que no acceden a clases a distancia Jueves, 27 de agosto de 2020 El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dijo que casi 1.500 millones de niños y niñas se vieron afectados por los cierres de establecimientos educativos durante las cuarentenas nacionales o locales.

El organismo de la ONU para la infancia (Unicef) alertó que un tercio de los chicos del mundo no pudieron acceder a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas por la pandemia de coronavirus y que esto creó una "emergencia educativa global".



En un informe, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que casi 1.500 millones de niños y niñas se vieron afectados por los cierres de establecimientos educativos durante las cuarentenas nacionales o locales.



"Para al menos 463 millones de chicos cuyas escuelas cerraron por la Covid-19, no existió la educación remota", dijo la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, en un comunicado, informó BBC.



"El alto número de chicos cuya educación se vio completamente afectada durante meses constituye una emergencia educativa global", prosiguió.



"Las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante décadas", advirtió.