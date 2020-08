Suben los casos de coronavirus en Japón, pero el Gobierno niega una "segunda ola" Viernes, 21 de agosto de 2020 La capital japonesa tuvo 339 casos positivos en la jornada del jueves en relación a los 186 del miércoles y los 207 del martes. Mientras que el el ministro de Salud del país, Katsunobu Kato, interrogado por la oposición respondió que no tiene conocimiento de una definición compartida de "segunda ola".



Las infecciones de coronavirus en Tokio volvieron a subir en las últimas horas en línea con el incremento de los casos nacionales, convalidando la tesis de un experto de una comisión gubernamental sobre la presencia de una segunda ola en el archipiélago, en contraste con lo que sostiene el Gobierno.



Tokio tuvo 339 casos positivos en la jornada del jueves en relación a los 186 del miércoles y los 207 del martes. Aumentan además el número de pacientes con graves síntomas internados en hospitales de 32 a 36, según informó el gobierno metropolitano, que mantuvo el alerta sobre la pandemia en el máximo nivel en una escala de 4, lo que significa "virus en rápida difusión".



En una conferencia sobre el tema en el centro de Tokio, Kazuhiro Tateda, director de la Asociación Nacional de Enfermedades Infecciosas y miembro de la Comisión de expertos del ministerio de Salud nipón, sostuvo que la reciente suba de los contagios en el país significa la existencia ya prolongada en el tiempo de una segunda ola, refirió la agencia de noticias Ansa.



Desde fines de marzo a fines de mayo Japón tuvo unos 15.000 casos de Covid-19, pero en menos de dos meses, a partir de junio, la positividad confirmada llegó a 40.000.



La opinión de Tateda no coincide con el juicio de las autoridades gubernamentales.



En una conferencia de prensa el jefe del gabinete, Yoshihide Suga, se limitó a decir que la situación actual es diferente de las condiciones de abril, cuando se decidió la imposición del estado de emergencia.



El miércoles, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, interrogado por la oposición respondió que no tiene conocimiento de una definición compartida de "segunda ola".



A nivel nacional los casos de coronavirus en Japón se ubican en 58.489, con 1.148 decesos en total.