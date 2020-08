España registró 3.349 contagios en las últimas 24 horas Viernes, 21 de agosto de 2020 "Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión", advirtió el vocero de Sanidad del gobierno. Madrid tiene el 30% de los nuevos contagios (1020); le siguen el País Vasco (547) y Aragón (352).





El Ministerio de Salud español contabilizó este jueves 3.349 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de infectados a 377.906 desde el inicio de la pandemia, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).



Las últimas cifras muestran un leve descenso frente a los 3.715 casos de ayer, aunque en las últimas dos semanas 20.979 personas empezaron con síntomas de la enfermedad.



Además, el número de muertos en los últimos siete días ascendió a 122, lo que eleva la cifra total a 28.813, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Madrid sigue a la cabeza en el número de contagios detectados en el último día, con 1.020, seguida de la región del País Vasco con 547 y Aragón con 352, según los últimos datos oficiales, informó la agencia de noticias EFE.



La situación en la capital española preocupa a las autoridades sanitarias regionales, que no descartan seguir implantando medidas para reducir los contagios, sobre todo en los aspectos relacionados con la movilidad y las reuniones de personas, ya que es lo que más favorece la expansión de virus.



"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión. El objetivo con el confinamiento fue permitir reducir la sobrecarga de los servicios y garantizar un correcto tratamiento", dijo hoy en conferencia de prensa el portavoz sanitario español para la pandemia, Fernando Simón.



"Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y muchos fallecidos", remarcó el epidemiólogo.



Asimismo, en los últimos siete días se produjeron 1.407 ingresos hospitalarios, informó la agencia Europa Press.



A diferencia del primer brote en España, actualmente la edad media de los afectados promedia los 35 años, por lo que hasta el momento no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero Simón alertó que "a medida qua aumente la transmisión comunitaria", el número de hospitalizados subirá.