"Sería triste que la vacuna se le diera con prioridad a los ricos" Miércoles, 19 de agosto de 2020 "Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea universal y para todos", planteó el pontífice durante la audiencia general.



El papa Francisco aseguró hoy que "sería triste si en la vacuna para la Covid-19 se diera la prioridad a los ricos" y que sería "un escándalo" si se usa dinero público para "rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos".



"Sería triste si en la vacuna para la Covid-19 se diera la prioridad a los ricos! Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea universal y para todos", planteó el pontífice durante la audiencia general que encabezó este miércoles en el Vaticano.



"Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos viendo, la mayor parte con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación", sostuvo Jorge Bergoglio.



El Papa prosiguió hoy con su serie de catequesis sobre la pandemia de coronavirus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, donde encabeza las audiencias de los miércoles desde marzo, cuando por la situación epidemiológica tuvo que suspender los encuentros con los fieles en la Plaza San Pedro.



"Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar: las que contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Cuatro criterios", planteo Francisco.



"Todos estamos preocupados por las consecuencias sociales de la pandemia. Todos", sostuvo luego.



"Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Cierto, pero esta normalidad no debería comprender las injusticias sociales y la degradación del ambiente", advirtió el pontífice.



En ese marco, planteó que "la pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos mejores o salimos peores" y que "nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental".



"Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo", convocó finalmente.