Tarjetero devolvió un cheque por $2 millones y recibió $300 de recompensa

Viernes, 14 de agosto de 2020

El miércoles al mediodía antes que terminar su horario de trabajo, como tarjetero de la ciudad, Leonardo Fernández encontró un cheque por 2 millones de pesos en la cuadra de San Juan entre San Martin e Yrigoyen. Buscó al propietario del mismo, logró dar con él, y ese mismo día a la tarde lo devolvió. Como recompensa el dueño del cheque, le dio 300 pesos.









Leonardo Fernández, tarjetero de la ciudad, expresó que “el miércoles al mediodía me encuentro con un cheque, que 2 millones de pesos, no podía creer que alguien haya perdido semejante cosas, fue un día muy movido como siempre porque era un día de cobro”.







Asimismo, el tarjetero, expuso que “me tomé el trabajo de buscarlo en la guía telefónica, lo encontré y le devolví el cheque”.







A su vez, Leonardo, comentó que “cuando lo encontré, lo llamé, y me dijo que ni se dio cuenta que se le perdió, y quedamos en que iba a buscar a la tarde”.







Además, el tarjetero, contó que “no le conozco al señor, vino hasta San Martín y San Juan, me dijo que era el señor del cheque y me dio 300 pesos, en agradecimiento”.







Sobre hace cuánto trabaja como tarjetero, Leonardo, mencionó que “hace 8 meses que estoy acá trabajando, siempre encuentro cosas, pero tanta plata no”.