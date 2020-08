Karina La Princesita destruyó a Esmeralda Mitre y se cruzaron

Miércoles, 12 de agosto de 2020

La jurado le manifestó a la actriz que un intento de llanto en la performance la perjudicó y destacó que su número fue "muy desafinado". Enterate más.





Desde que desembarcó en la pantalla de El Trece, y era de esperarse, en el Cantando 2020 tanto jurados como participantes se sacan chispas. Anoche fue el turno de Esmeralda Mitre, aunque en esta oportunidad no fue contra Nacha Guevara con quien se enfrentó sino con Karina La Princesita.





Tras la segunda performance de la mediática en el reality junto a Nell Valenti, quien la cruzó duramente fue la cantante. Todo comenzó cuando Mitre fingió llorar en mitad del número. "¿Vos sos actriz, Esmeralda, no? Perdón que no conozca, te pido mil disculpas. Sé que cantás, te vi en el Bailando", lanzó La Princesita. Fue entonces que Esmeralda le consultó si iba al teatro y Karina se disculpó irónicamente por "su ignorancia".





Sin embargo, segundos después Karina se dejó de rodeos y disparó directa: "Quería saber si el llanto fue acting o real. La emoción, acting o real, no le jugó a favor. En un momento creí que te ibas a poner a llorar" y sumó picante: "Qué pena que eso jugó en contra de lo vocal. ¿Te diste cuenta de que estaba desafinado?". "No me estoy dando cuenta en este momento", le retrucó Esmeralda y muy sorprendida Karina cerró su devolución: "Me parece que más grave que desafinar, es no darse cuenta de que uno desafinó. No estuvo lindo", y le colocó un 4, quedándose así con un bajo puntaje como en su debut, tras interpretar Don't Dream It's Over (No sueñes que se terminó) de Neil Finn y reproducida pro Crowded House