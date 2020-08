Apareció una Iglesia hundida en el mar durante 50 años y los fieles celebraron una misa

Lunes, 10 de agosto de 2020

Se trata de una Iglesia ubicada en una localidad de Filipinas. En la década del 70 había sido arrasada por una inundación ocasionada por una represa.





Un grupo de fieles cristianos se juntó a celebrar una misa en los restos de una Iglesia de 300 años, que estuvo bajo el agua durante medio siglo. El particular hecho ocurrió hace unos días en la localidad de Pantabangán, en Filipinas.





Todo comenzó allá por la década del 70, cuando este municipio quedó bajo el agua tras la construcción de una represa. En aquel entonces el Gobierno ordenó a la gente que evacuara la zona, y miles de personas tuvieron que dejar sus hogares con lo poco que tenían, en búsqueda de un techo.



Sin embargo recientemente hubo una sequía que hizo que el agua retrocediera. Como consecuencia, el sacerdote Arnold Abelardo pidió la autorización correspondiente y el 29 de julio celebró una misa a la que asistieron decenas de fieles.



El momento fue filmado con un drone, y en las imágenes se puede ver a toda la gente reunida a pocos metros de los restos de la Iglesia.





En diálogo con el diario local Light of Catholics in Asia (LICAS), Abelardo aseguró que tenía un doble: por un lado mostrar la belleza del lugar, y por el otro transmitir algo de esperanza a los fieles en medio de la pandemia.



“La gente la está pasando muy mal, y lleva mucho tiempo encerrada en sus hogares. Por eso quería que vieran la naturaleza. Nada material, sino solo salir a respirar un poco de aire puro”, contó el sacerdote. Por el momento solo pueden asistir quienes viven en la zona, pero el objetivo del sacerdote es que poco a poco más gente pueda acercarse a celebrar la misa en este lugar tan particular.