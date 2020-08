Iván de Pineda se convirtió en trending topic tras ser dado por muerto

Jueves, 06 de agosto de 2020

En las redes sociales aseguraron que el modelo argentino había muerto





Iván de Pineda se convirtió en trending topic tras ser dado por muerto en las redes sociales. Miles de mensajes con el nombre del modelo comenzaron a llegar en las distintas plataformas que lamentaban su deceso y le enviaban amor a la familia.



El conductor de Canal Trece fue considerado fallecido y aunque aún no se sabe quién fue el artífice del polémico rumor, es uno de los temas del momento. Desde que se conoció que era un rumor falso, cientos de mensajes repudian estas situaciones.



CÓMO VAN A JODER CON QUE SE MURIÓ IVÁN DE PINEDA?. Es el único conductor que vale la pena, no jodan con ese tema pic.twitter.com/AfyfKqNZDb



— Laru loves Tonks ⚯͛ (@hiddlesherlock) August 5, 2020



Los usuarios de internet pusieron especial hincapié en el profesionalismo que emana Iván de Pineda. “No puedo creer que pensé que de Pineda había muerto solo por ver un meme”, se lee en la red social del pajarito.



Como era de esperar, los memes sobre la supuesta muerte del modelo argentino no tardaron en inundar las diferentes plataformas. “Pelotudos con Iván no”, “Vi a Iván entre las tendencias y casi me muero, los odio”, reclaman los tuiteros.







Los seguidores del conductor de ‘Pasapalabra’ aprovecharon que su nombre es trending topic para pedir el regreso del concurso más popular de la pantalla chica. Días atrás también fue el tema del momento por el gran parecido que tiene con uno de los actores de la serie ‘Dark’.