La Conmebol podría postergar el inicio de la Libertadores y Eliminatorias

Jueves, 06 de agosto de 2020

La entidad que rige el fútbol sudamericano había confirmado al torneo continental para el próximo 15 de septiembre; mientras que las clasificaciones para Qatar 2022 se pensaba llevar a cabo en doble fecha, los días jueves 8 y martes 13 de octubre.





Las 10 federaciones miembro de la Conmebol se reunirán este jueves a partir de las 11 de Argentina para evaluar es estado de situación de la región por la pandemia de coronavirus, con la posibilidad de que exista un corrimiento de las fechas previstas para el retorno de la Copa Libertadores y los comienzos de la Sudamericana y Eliminatorias Mundialistas para Qatar 2022.



El encuentro se llevará a cabo un día después de conocerse el fallecimiento del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, que siguió al del titular de la de Bolivia, César Salinas, cuyo deceso se produjo el pasado 19 de julio por coronavirus.







En el orden del día de esta reunión del Consejo analizará inicialmente el estado de la vuelta de los campeonatos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, algo que en el caso de la AFA fue recibido con beneplácito anoche por el propio presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez .



Pero lo que estará esencialmente en juego será la ratificación o postergación de las fechas previstas para el regreso de la Copa Libertadores, el 15 de septiembre; la Sudamericana, el 27 de octubre, y las Eliminatorias Sudamericanas, cuya primera ventana de doble fecha FIFA se piensa llevar a cabo el jueves 8 y el martes 13 de octubre.



Esas fechas, especialmente la de la Libertadores, fueron cuestionadas por Argentina, pero en la última reunión del Consejo se sometieron a votación y la AFA perdió 7 a 1, con dos abstenciones por ausencia (justamente Bolivia y Venezuela).



Lo único que consiguió el titular de la AFA, Claudio Tapia, fue que difirieran en apenas dos días, del martes 15 al jueves 17 de septiembre, la participación de sus cinco representantes, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre.



En ese momento, AFA había solicitado una semana más para que empezaran a competir los equipos argentinos, pero solamente consiguió esas 48 horas mencionadas que fueron ratificadas el pasado domingo por el secretario general adjunto de la Conmebol, el argentino ex delantero de Racing Club, Rosario Central y Lanús, Gonzalo "Pejerrey" Belloso, quien adujo que ya no había más margen de maniobra para nuevas dilaciones.



La Conmebol estaba disgustada con Argentina porque era el único país que no solamente no tenía fechas tentativas para regresar a las competencias locales, sino que ni siquiera contaba con alguna certeza para el retorno a los entrenamientos de sus clubes.



Sin embargo la situación cambió intempestivamente ayer, cuando desde las autoridades de Salud y el propio Gobierno nacional se aprobó el regreso a los entrenamientos para toda la primera división masculina más Tigre, de la Primera Nacional (porque compite en Libertadores), y la categoría A del fútbol femenino, para el próximo lunes 10 de agosto, testeos mediantes.



La "oportuna" decisión que le llegó a Conmebol desde la AFA puede provocar un efecto cascada que afloje la tensión y finalmente, atendiendo también a que la situación general por la pandemia de la Covid-19 está tan complicada en Argentina como el resto de los países de Sudamérica, se puede producir una especie de "enroque" que termine favoreciendo a los cinco equipos nacionales.







Una idea que se pensó fue la suspensión de esa ventana de Eliminatorias Sudamericanas de octubre, lo que dejaría dos semanas libres para poder seguir jugando Libertadores, y entonces se podría postergar el recomienzo de la competencia también por 14 días, vale decir para el jueves 1 de octubre.



La otra idea que navega por las oficinas de la Conmebol es que la fase de grupos de la Libertadores termine "cuanto antes", para después analizar la posibilidad de jugar desde octavos de final en adelante a partido único en una misma sede, tal como ocurrirá con la "burbuja sanitaria" de Lisboa para la disputa de la Champions League europea desde cuartos en adelante.



En cuanto a la ventana de Eliminatorias del jueves 12 y martes 17 de noviembre, si se jugaría, ya que por compromisos comerciales con la televisión, esta competencia tendría que comenzar obligatoriamente este año (iban a iniciarse en marzo pasado y el comienzo de la cuarentena lo impidió).



Por eso, para apurar el trámite y facilitarle la logística y la economía a los clubes de toda la región que deben completar la fase de grupos de la Libertadores fue que la Conmebol,decidió subsidiar los viajes de las delegaciones futbolísticas de manera excepcional, algo que también hará extensivo a los que intervengan en la Sudamericana.



“Solamente los clubes que jueguen como visitantes tendrán derecho a recibir el monto asignado, ya que en ningún caso los locales podrán recibirlo, aún si no pueden jugar en su país por cuestiones sanitarias”, aclaró la Conmebol para el caso de aquellas instituciones que se vean impedidas de actuar como anfitriones en sus propios escenarios.



Las sumas asignadas a cada club para solventar sus vuelos charter serán proporcionales a las distancias que deban recorrer entre su país de residencia y aquel al que deban visitar. Habrá que ver si este jueves a los argentinos también le "subsidian" los tiempos de entrenamientos para volver a competir en igualdad de condiciones con sus colegas del resto de Sudamérica.