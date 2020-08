Horóscopo para hoy 6 de agosto 2020 Jueves, 06 de agosto de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Etapa muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión.



Amor: Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, un poco el otro, y así irán construyendo algo más valioso que lo actual.



Riqueza: La estabilidad es tu lema y para ello trabajas diariamente sin prisa y sin pausa. Sabes que de alguna manera la recompensa llegará.



Bienestar: Día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes. Con tantas cosas por descubrir, la jornada se te hará corta y con un final inesperado.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos.



Amor: Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos.



Riqueza: Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.



Bienestar: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Etapa muy propicia para dar rienda suelta a tus fantasías, que se intensificarán y te pueden favorecer en algunos aspectos de tu vida.



Amor: La generosidad de tu pareja está abierta a escuchar cualquier reclamo de tu parte. No algo es menor y habla de cuánto te quiere.



Riqueza: Los juegos de azar son un entretenimiento agradable, pero si se transforman en una costumbre compulsiva debes dejarlos.



Bienestar: Cómprate un CD de música relajante y escúchalo hoy durante todo el día. Verás cómo te cambia la cara y el ánimo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: La situación de los astros es inmejorable. Planifica tus asuntos porque sólo por un error de tu parte puede haber complicaciones.



Amor: Vivirás una etapa sublime en el amor, sin planteamientos ni preguntas, sin celos ni planes. Sólo sexo y buenos momentos compartidos.



Riqueza: El alquiler de algún inmueble valioso está por realizarse. Presta atención a las garantías y a toda la documentación en general.



Bienestar: Tu predisposición a ser feliz y a disfrutar de las oportunidades que se te presenten es la actitud idónea para conseguir máximas cuotas de satisfacción.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Utiliza tu percepción, confía en ella sin miedo a equivocarte. Pero resérvate porque se acercan decisiones complicadas.



Amor: Día para compartir momentos especiales y, de esa manera, fortalecer la relación. Compra un obsequio.



Riqueza: Toda organización posible, por más cuidadosa que fuera, se verá superada. Cada factor que se pueda complicar, se complicará.



Bienestar: No busques total comprensión de los actos de tu pareja porque nunca lograrás entenderla completamente. Cada persona es un mundo, acéptala como es.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Las respuestas a tus preguntas se encuentran dentro de ti, así que ponte bajo la lupa y haz una autocrítica.



Amor: Intenta no caer en altercados con tu pareja hoy, porque te encuentras pasando por un momento de extrema sensibilidad.



Riqueza: No te dejes manipular por comentarios malintencionados y sé muy crítico a la hora de juzgar los rumores.



Bienestar: No dejes que usen tus sentimientos para manipularte, no hay ningún tipo de amor en esta conducta. Busca alejarte de personas que te usen así.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Una gran decepción en el ámbito laboral pondrá tus ideales en cuestión, y todo cuanto habías creído puede quedar en la nada.



Amor: Tu relación podría llegar a resentirse si no le dedicas un poquito más de tiempo. Debes aprender a darle a cada cosa su espacio.



Riqueza: Los asuntos inmobiliarios están en su mejor momento. En la compra y venta de terrenos o casas harás la gran diferencia.



Bienestar: Hay momentos en que la realidad te agobia y te angustia. Es ahí mismo donde tienes que prepararte para emprender una actividad física, aún en tu hogar.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tienes un gran corazón, pero te sentirás traicionado y reaccionarás muy mal. Debes contar hasta diez antes de actuar.



Amor: Intenta ser un poquito menos absorbente con tu pareja. Tómate tu relación despacito y con más calma, y las cosas mejorarán.



Riqueza: Cuando todo parece que se cae, encuentras la veta para el negocio y resuelves la situación. Si caes, será por poco tiempo.



Bienestar: Busca también el bienestar en tu interior, muchas veces tus dolencias no se solucionan con un médico y un medicamento. Aprende a conocerte.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te está torturando la mente. Debes relajarte, porque así no puedes pensar bien.



Amor: Amistad y amor van a la par, y por ahí es por donde debes entrar a tu pareja. Pregúntale por sus intenciones sin miedo.



Riqueza: La estabilidad laboral es aburrida, porque no encuentras motivaciones suficientes para continuar esforzándote.



Bienestar: Descanso y placer, placer y descanso es lo ideal para hoy. Se logra en una cama confortable, con comidas deliciosas y con el disfrute del cuerpo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Prepárate a escuchar respuestas insólitas a tus planteos, ya que has cansado un poco a quienes te rodean en el trabajo.



Amor: Con una simple llamada de teléfono y una pequeña disculpa vas a conseguir que tu pareja se enternezca. Sólo tú sabes hacerlo bien.



Riqueza: Serás recompensado por tu comportamiento y tu predisposición, no sólo en el trabajo sino con tus compañeros.



Bienestar: El movimiento perpetuo, la experimentación constante, ideas y personas que van y vienen, es lo que necesitas para relajar tu alma.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Cada ruido del ambiente romperá tu concentración el día de hoy. Te será muy difícil cumplir tus obligaciones.



Amor: Estás en la relación que siempre soñaste, no dudas en jugarte el todo por el todo y ser tú mismo. Disfruta este momento.



Riqueza: No aceptes más carga laboral de la que puedas realizar, porque no puedes abarcar todo. Tu frenesí está afectando tu salud.



Bienestar: Debes seguir siempre hacia delante con la vista en el futuro. Vivir en el pasado terminará por hacer pasar tu vida de largo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Intenta calmar los arranques de nervios de tu pareja. Busca consolarla y evita que se involucre en problemas.



Amor: Buscarás alejarte de la relación trágica de amor-odio que estás viviendo. Hoy tomarás la determinación de dejarla atrás.



Riqueza: Sé más cauteloso en tus comentarios sobre tus compañeros de trabajo, porque no todos son de fiar. Sé cordial con todos.



Bienestar: Busca apoyo en tu pareja para tomar decisiones difíciles. A veces alguien de afuera logra ver los problemas desde otra perspectiva.