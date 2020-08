Valdés inauguró cordón cuneta y ripio en distintos barrios de Capital

Sábado, 01 de agosto de 2020

Las obras demandaron una inversión total cercana a los 17 millones de pesos y permitirán mejorar transitabilidad y calidad de vida de los vecinos de la zona. “Estamos trabajando para mejorar la ciudad como nunca antes se ha visto”, señaló el mandatario.





El gobernador Gustavo Valdés dejó inauguradas este viernes las obras de cordón cuneta y enripiado que la Provincia llevó a cabo en los barrios Quintana, Serantes, Ntra. Sra. de la Asunción y Pirayuí. “Estamos trabajando para mejorar la ciudad como nunca antes se ha visto, cumpliendo y honrando el compromiso que asumimos públicamente para hacer juntos nuestra Capital cada día más linda”, manifestó el funcionario. La inversión total ronda los 17 millones de pesos.



Durante los actos inaugurales, uno en el barrio Quintana y otro en el Pirayuí, el gobernador declaró que son obras necesarias para lo cual “les pedimos a los vecinos su confianza, ya que necesitábamos trabajar juntos y articuladamente. De nada sirve estar peleando si no resolvemos los problemas centrales de la gente”.



El titular de Obras Públicas, Claudio Polich detalló que la obra inaugurada en los barrios Quintana, Serantes y Asunción alcanza las 31 cuadras, a través de una inversión superior a los 11 millones de pesos, en un trabajo mancomunado con la municipalidad de Corrientes. “Tenemos alrededor de 160 cuadras hechas de cordón cuneta y estamos trabajando en otras obras de frente similares”, añadió el mismo en referencia a toda la ciudad.



Luego, en el acto del barrio Pirayuí, el ministro se refirió a las 13 cuadras de cordón cuneta con ripio inauguradas, informando que desde la cartera que dirige también se encuentran ejecutando otros trabajos en lo que respecta a pavimentación (asfalto caliente y hormigón) y repavimentación.



El gobernador Valdés declaró que “más allá de los problemas económicos o de la falta de trabajo, que todos sabemos que preocupa y existe, apuntamos a mejorar la calidad de vida la gente”, señalando que es todo un problema “no tener una calle para salir en un día de lluvia, de ir al centro, que no pueda entrar un colectivo al barrio, es complicado y complejo, que no pueda entrar un remis porque las calles están destrozadas. Mujeres que deben ir al centro en colectivo y tienen que ponerse otro zapato para llegar a abordar el mismo. Son cosas que solamente lo saben quienes viven en calles que no están en condiciones”. “Esta no es una obra populista, sino que necesitamos tener circulación normal”, resumió.



A su vez, ratificó la decisión de estar codo a codo junto al intendente Eduardo Tassano, articulando distintos trabajos, sumando en esta tarea al ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, para “verdaderamente resolver los problemas de los vecinos”.



Y en ese rumbo, comentó lo acertado que fue crear la Dirección de Vialidad Urbana, con la cual “vamos a apoyar y respaldar el trabajo de los intendentes en distintos puntos de la provincia”, destacando que se han tomado decisiones importantes, como la de generar hormigón para hacer calles, concretando “dos de los diez frentes de obras que tenemos en la Capital, con mano de obra propia y maquinaria de Vialidad que fueron adquiridas con recursos propios.



También puso de relieve el aporte que realiza la Sub Unidad Ejecutora de Obras a nivel provincial, un organismo que depende del ministerio de Hacienda, que “nos da un fuerte envión para resolver los problemas de la Capital”.



Seguidamente, el gobernador aseguró que están proyectadas y financiadas la construcción de más de 400 cuadras con cordón cuneta y en otros casos enripiado, para “hacer frente a las demandas de los vecinos que nos piden que asfaltemos sus calles”.



Tras pedir un fuerte aplauso para los trabajadores que hicieron posible la obra y agradecer la paciencia de los vecinos en cada trabajo ejecutado, Valdés expresó que “hoy estamos satisfechos porque llevamos intervenidas más de 3.000 cuadras en la Capital, pero vamos a seguir haciendo este tipo de obras porque son las que funcionan y son beneficiosas para los vecinos” y concluyó reafirmando el compromiso para “juntos seguir construyendo la Ciudad y la Provincia que soñamos”.



Eduardo Tassano



El intendente de Capital valoró inicialmente “la verdadera transformación vial de la ciudad” que se lleva adelante en articulación con la Provincia.



“Esto incluye obras como la de la calle Las Margaritas, el ensanchamiento de la avenida Iberá y el asfalto caliente que está transformando todas las áreas del centro, como las calles Jujuy, Paraguay, San Martín, Belgrano Mendoza, Lavalle y Ex Vía”, sumó en este marco, el jefe comunal.



Tassano consideró que esta impronta de trabajo apunta a “un verdadero federalismo en los barrios”, a la vez que detalló que “ya se han limpiado más del 50% de los ductos de la ciudad para trabajar en el tema inundaciones”.



“Todo esto significa igualdad, equidad, más comodidad para los vecinos, más desarrollo y más facilidad para llegar a los diferentes lugares”, expresó el Intendente en referencia a las obras inauguradas, recordando que “desde el primer día nos propusimos con el gobernador trabajar en este aspecto en la ciudad, en función de su embellecimiento, desarrollo y crecimiento”.



Finalizando, valoró públicamente la gestión del mandatario provincial en relación a la permanente inversión provincial en materia de infraestructura, en la capital correntina.



Detalle de las obras



En los barrios Quintana, Serantes y Ntra. Sra. de la Asunción se intervinieron en total 31 cuadras con una inversión de $11.277.750 ($8.596.500 de cordón cuneta y $2.681.250 de ripio) según el siguiente detalle:



- Calle Loreto E/Calle N°471 y Av. Bicentenario de la Patria.



- Calle Prof. Doctor Francisco Fernández Blasco De La Moreda E/ Cuba y Av. Cangallo.



- Calle Renacimiento E/Av. Cangallo y Calle N° 216.



- Calle Loreto E/ Av. Bicentenario de la Patria y Prof. Doctor Francisco Fernández Blasco De La Moreda.



- Calle N° 216 E/ Av. Bicentenario de la Patria y Renacimiento.



- Calle Julio Verne E/ Av. Bicentenario de la Patria y Renacimiento.



Se tiene planificado ejecutar en una segunda etapa 5.093 metros de cordón cuneta.



En tanto, en el barrio Pirayuí se ejecutó una primera etapa de trece cuadras (la segunda prevé 5.214 metros lineales de cordón cuneta) en estos tramos:



- Calle Suecia E/Turin y Calle N° 727.



- Calle Barrios Rafael E/Av. Cuba y Suecia.



- Calle Ojeda Guillermo Raul E/Av. Cuba y Suecia.



- Calle Gonzales Evaristo E/Av. Cuba y Nicaragua.



Las obras demandaron en total $5.948.240 ($4.729.490 en cordón cuneta y $1.218.750 en ripio).



Presencias



Estuvieron presentes también los ministros de Coordinación, Horacio Ortega; de Seguridad, Juan José López Desimoni; el interventor de INVICO, Julio Veglia; el viceintendente capitalino, Emilio Lanari y el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos.