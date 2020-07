El técnico de Defensa y Justicia piensa en la "burbuja" como la MLS y NBA

Jueves, 30 de julio de 2020

El entrenador de Defensa y Justicia indicó que el equipo está en condiciones de usar el centro deportivo del club, que la entidad posee en la localidad de Bosques.





Hernán Crespo, admitió esta noche que su equipo puede utilizar la modalidad de ‘encerrarse en una burbuja’ para practicar, en caso de que se permita la ranudación de los entrenamientos de los planteles profesionales del fútbol argentino a pesar de la crisis sanitaria que provoca la Covid-19



“Estamos en condiciones de usar el centro deportivo del club y encerrarnos allí tipo burbuja” expresó el DT, de 45 años, en referencia al predio que la entidad de Florencio Varela posee en la localidad de Bosques.



A imagen y semejanza de lo que ocurrió en la Major League Soccer (MLS) del fútbol y la NBA del básquetbol en los Estados Unidos, ambos en Orlando, el ‘Halcón’ puede recluirse en su complejo, a la espera de la reanudación oficial de la actividad en la Copa Libertadores, pautada –originalmente- para septiembre próximo.



“Todo es complicado y complejo. No quiero ser egoísta y pensar en nosotros solos, pero si me preguntás, nosotros ya estamos en condiciones de entrenar respetando protocolos", dijo Crespo a ‘La Oral Deportiva’ (AM 630 Radio Rivadavia).







El exDT de Banfield sostuvo, sin embargo, que el retorno a las prácticas debe efectuarse “con precaución y a su debido tiempo”.



“Esta situación en la que estamos es como arrancar de menos 10, no de cero. Los chicos van a volver a tener ampollas en los pies por usar botines y hasta eso hay que ver”, ejemplificó el entrenador.



Crespo manifestó la intención de que el plantel de Defensa y Justicia se “encierre y haga una gran cuarentena” dentro del predio de Bosques, para afrontar el regreso a la competencia oficial, prevista para el 17 de septiembre, en ocasión de un cotejo ante Delfín de Ecuador, por la tercera fecha del grupo G, en el estadio Tito Tomaghello.



“No hay dudas de que no vamos a llegar al 100 por ciento. Si vemos que no llegamos, se modificará. La ventaja deportiva pasa desde lo psicológico, sólo de volver a una cancha y estar con tus compañeros, los pasás por arriba”, aseveró.



“Mi temor es el físico del jugador. Es la herramienta de trabajo. No es fácil después de tanto tiempo (sin entrenar) tener esta seguidilla de partidos”, expresó Crespo.