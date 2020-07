Horóscopo para hoy 30 de julio 2020 Jueves, 30 de julio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: La actividad en la que te involucra dará un giro inesperado y con ello quedarás con expectativas que antes o no imaginabas.



Amor: En lo posible trata de cuidar a quienes te quieren, ya que forma parte de la construcción de una vida intensa.



Riqueza: Aunque creas que tienes razón pide consejo a algún asesor, te evitaras gastos por lo que sentirás grandes disgustos.



Bienestar: Si tienes afecciones y ves que los doctores no dan con el problema que te causa esas dolencias es recomendable la medicina natural.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Para tener éxito en lo que realizas realza tu capacidad de comunicación, y presta más atención a cada situación en particular.



Amor: Sentirás una energía especial que te inspirará a ser más creativo en el ámbito sentimental. Te verás ampliamente beneficiado.



Riqueza: Es un momento ideal para esforzarte un poco más de lo habitual, ya que te verás recompensado por ello.



Bienestar: Has pasado por momentos difíciles en cuanto a la salud, pero viene un cambio para ti y te sentirás mejor que antes tanto en lo físico como emocional.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Se aproximará un deseo para lograr un mayor éxito que te hará esforzarte más y tener cierto optimismo de cara al futuro.



Amor: Deberás adecuar las necesidades y el cuidado de tu familia con tus condiciones y obligaciones laborales.



Riqueza: Tu intuición te dirá que hay maneras mejores de ganar dinero de forma fácil, hay veces que te puedas equivocar.



Bienestar: El exceso de vida social virtual ya sea por teléfono, App de mensajeria o videollamados te ocasionará problemas con tu salud.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hay circunstancias favorables en torno a tu casa y especialmente en cuanto a tu matrimonio y/o asociaciones con colegas o socios.



Amor: Es posible que extrañes a tu pareja, pero no te atreves a decírselo. Temes que si le expresas tus deseos se sienta obligada.



Riqueza: Todo lo que este relacionado con los bancos o con hacienda vas a tener que atenderlo. Problemas legales en puerta.



Bienestar: Es preciso tener mucho coraje para reconocer el fracaso. Da el primer paso para convencerte de tus capacidades y recuerda todo lo que has logrado.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás con tu fuerza a pleno, aunque puedes cometer excesos. Los negocios no marcharán como querías, pero vendrán buenas noticias



Amor: Sentirás que todo lo que te rodea es amor, de modo que tus relaciones ganarán en calidad. Profunda conexión con el otro.



Riqueza: Existe la posibilidad de ascender a un nivel social superior por intermedio de amigos. Esto compensará decepciones del pasado.



Bienestar: Dos de las cualidades a desarrollar son la constancia y la perseverancia, herramientas muy necesarias para lograr el éxito. Ponte en marcha.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendrás que decidir entre ganar más dinero o disfrutar de más tiempo de calidad con la familia. Siempre saldrá perdiendo alguien.



Amor: Tu pareja ayudará a que la ternura se imponga. Si para protegerte solías poner demasiados límites, es tiempo de entregarte.



Riqueza: Puedes ganar dinero si inviertes en artículos que se valoricen con el tiempo. Piensa antes de gastar grandes sumas de dinero.



Bienestar: Si te observas, te darás cuenta que la totalidad de tus acciones y reacciones son mecánicas, es decir, sin pensarlas ni analizarlas. Sé intuitivo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu escapismo y tendencia a evadirte de tus obligaciones no te sirven. Toma la decisión correcta, y hazlo ya.



Amor: Las relaciones afectivas pasarán por una crisis. Los celos y la falta de confianza, serán las posibles causas de esta situación.



Riqueza: Pasas por un momento en que lo material se traduce en confianza. Pero no dejes que lo material domine tu vida.



Bienestar: Etapa donde el optimismo y la buena energía te harán sentirte feliz y saludable. Deberás preocuparte por mantener una adecuada alimentación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tendrás tiempo para recapacitar y encontrar soluciones a situaciones adversas que desde hace tiempo te aquejan.



Amor: Tendrás una energía que hará que sientas deseos de conocer gente nueva. Vivirás un período positivo y muy distendido.



Riqueza: Eres muy responsable y perseverante, por eso cualquier inconveniente laboral lo podrás resolver a la brevedad.



Bienestar: La contemplación de la naturaleza aún así sea mirando el cielo o las estrellas te favorecerá con un mayor equilibrio corporal y mental.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Sigue la tónica de jornadas anteriores, así que no te preocupes por ahora. Los cambios los advertirás en una época muy próxima.



Amor: Si sientes que tu pareja se niega a apoyar tus ambiciones trata de calmarte y dialogar. Así podrás hacer que cambie de parecer.



Riqueza: No es un buen momento para realizar aquel gasto, ten en cuenta que se avecinan gastos que no tenías en consideración.



Bienestar: Es un momento ideal para que realices actividades físicas, ya que tu salud se encuentra en buen estado. Evita los excesos de comida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Decaen tus operaciones comerciales y los encuentros románticos escasean. Paciencia, no durará cien años esta racha.



Amor: El entorno cósmico te impulsará a vivir romances sin dar explicaciones a nadie. Clima de libertad que te llenará por completo.



Riqueza: Gracias al trabajo podrían darse nuevos y mejores ingresos económicos. Cuídate, un superior te está mirando.



Bienestar: Sé visionario, no te quedes estático, observa y cambia en el presente para así afrontar el futuro con mayores y mejores herramientas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Toda cautela será poca el día de hoy. Trata de no hacer cambios importantes, a menos que estés muy bien asesorado.



Amor: Comprende que no todo el mundo juzga las actitudes de la misma manera que lo haces tú, tan radical y extrema. Sé más flexible.



Riqueza: Existen proyectos viables pero deben tener unos fundamentos sólidos y al mismo tiempo ser algo totalmente vanguardista.



Bienestar: Congruencia, paciencia, honestidad, son virtudes en un triunfador. No las practiques a medías, no seas un seudo triunfador.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Trata de no enfurecerte y escuchar con tranquilidad. Las cosas se arreglarán pero tienes que dialogar en buenos términos.



Amor: Si te encuentras en soledad, verás que la vida te sorprende con alguien que de veras vale la pena. No la dejes pasar.



Riqueza: Intenta ser mucho más meticuloso en lo laboral y corregir cierta tendencia a los descuidos en estos asuntos.



Bienestar: Tu salud se verá afectada sobre todo por disgustos de carácter sentimental, que te provocará un decaimiento a nivel físico.