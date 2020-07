Son 3.288 fallecidos y 178.996 los contagiados en el país

Jueves, 30 de julio de 2020

Otras 110 personas murieron y 5.641 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 3.288 los fallecidos y a 178.996 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.







La cartera sanitaria indicó que son 1.057 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 63,6% en el Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 87,40% (4.931 personas) de los infectados de hoy (5.641) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 178.996 casos positivos, el 43,49% (77.855) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 50 hombres, 35 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; y 38 mujeres; 24 residentes en la provincia de Buenos Aires; y 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en la provincia de Mendoza y 1 en la provincia de Santa Fe.



El Ministerio aclaró que una persona fallecida, residente en la Ciudad de Buenos Aires, no registra dato de sexo y que otra, informada previamente, fue eliminada ya que estaba duplicada la carga.



El parte matutino precisó que fallecieron 10 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Río Negro; 2 en la provincia de Chaco; y 11 mujeres; 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; y 1 en la provincia de Chaco.



Del total de infectados, 1.115 (0,6%) son importados, 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.852 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.079; en Chaco, 52; Chubut, 3; en Córdoba, 111; en Corrientes, 16; Entre Ríos, 15; en Formosa, 1; en Jujuy, 172; en La Pampa, 10; en La Rioja, 31; en Mendoza, 65; en Neuquén, 30; en Río Negro, 55; en Salta, 9; en San Luis, 2; en Santa Cruz, 44; en Santa Fe, 68; en Santiago del Estero, 2; en Tierra del Fuego, 14; y Tucumán 10.



No se reportaron casos sólo en tres provincias: Catamarca, San Juan y Misiones.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 106.247 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 57.327; Catamarca, 60; Chaco, 3.428; Chubut, 269; Córdoba, 2.057; Corrientes, 162; Entre Ríos, 784; Formosa, 79; Jujuy, 1.857; La Pampa, 69; La Rioja 290; Mendoza, 1.014; Misiones, 44; Neuquén, 1.125; Río Negro, 1.762; Salta, 241; San Juan, 20; San Luis, 24; Santa Cruz, 420; Santa Fe, 1.103; Santiago del Estero, 43; Tierra del Fuego, 412, y Tucumán, 159.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.









En este contexto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron monitorear los contagios de coronavirus en el AMBA "de hoy y mañana", antes de tomar una decisión conjunta con el presidente Alberto Fernández sobre la continuidad del aislamiento obligatorio.



El acuerdo fue alcanzado entre ambos mandatarios durante una reunión en la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.



"Se compartieron situaciones sanitarias de ambos distritos y quedaron en seguir monitorizando hoy y mañana", indicaron a Télam fuentes del Gobierno porteño tras la reunión.



Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló hoy que el "aumento sostenido" de casos de coronavirus en el AMBA se dio "sin ese pico" característico que desbordó los sistemas sanitarios de otros países.



Agregó que una curva larga "requiere un esfuerzo enorme" pero es mejor en términos del cuidado que se le puede dar a quienes requieran asistencia, en declaraciones a radio La Red.



A su vez, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, reafirmó hoy el propósito de "acompañar" a las empresas privadas "en la salida" de la pandemia y "cuidar el empleo", a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).



"Hoy se abrió la inscripción para las empresas en el ATP 4 y es un momento importante", dijo Todesca en la Casa Rosada, porque no sólo tienen el subsidio a través del pago de salarios complementarios "sino también las empresas pueden acceder a un préstamo a tasa subsidiada".



En el plano global, Brasil y Rusia dieron hoy nuevos pasos en la competencia por obtener cuanto antes una vacuna contra la enfermedad.



En Brasil -segundo país más castigado por la pandemia-, el Gobierno ratificó su acuerdo con la universidad británica de Oxford y el laboratorio farmacéutico AstraZeneca, y aseguró que en la primera quincena de diciembre recibirá los primeros 15,2 millones de dosis de un total de 100 millones.



En Rusia -cuarto país con más casos de coronavirus-, el gobierno anunció que aprobará para uso público la vacuna creada por el Instituto Gamaleya, de Moscú, el 10 de agosto o incluso antes, pese a que aún está en la segunda fase de desarrollo.



Por parte, Estados Unidos superó hoy los 150.000 muertos por coronavirus, en medio de un aumento de casos en gran parte del país, y una reconocida asociación médica advirtió que los fallecidos se elevarán "fácil a múltiples cientos de miles" si el Gobierno no controla la situación.



El país más afectado por la pandemia suma ya más de 150.060 muertos y cerca de 4,4 millones de casos confirmados, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.



En tanto, Brasil marcó hoy un nuevo récord en la cifra de decesos diarios por coronavirus al reportar más de 1.500 en el último día y superar la barrera de los 90.000, mientras el Gobierno ratificó que corre contra reloj para poder iniciar en diciembre la campaña de vacunación contra la enfermedad.



En las últimas 24 horas, Brasil reportó 1.595 fallecimientos y acumula 90.134, según el Ministerio de Salud.



El virus también siguió avanzando en países europeos y asiáticos que creían haberlo controlado, algunos de los cuales ya admiten una segunda ola, y el mundo se aproximaba a los 17 millones de casos y a las 665.000 muertes por Covid-19.



España superó hoy la barrera de los 1.000 nuevos contagios por primera vez desde que se levantara el estado de alarma, hace más de un mes, mientras siguen multiplicándose los brotes en varias regiones y el gobierno del presidente Pedro Sánchez procura moderar las restricciones que algunos países de Europa volvieron a imponer al turismo, una de las principales fuentes de ingresos para el país.



En Italia, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga del estado de emergencia hasta el 15 de octubre -que el Senado había aprobado ayer-, con lo que el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte seguirá facultado para cerrar las fronteras y prohibir el tráfico de pasajeros desde y hacia países a los que considere en riesgo epidemiológico.



En el Reino Unido, el gobierno defendió las restricciones impuestas a España y otros países, cuestionadas hoy por medio centenar de líderes empresariales que denunciaron en carta al primer ministro Boris Johnson los "enormes trastornos" que esas medidas causan al objetivo de salvar los empleos y las vacaciones de miles de personas.