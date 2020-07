Horóscopo para hoy 13 de julio 2020 Lunes, 13 de julio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Es probable que te inviten a una reunión virtual en la que te sentirás fuera de lugar. Trata de no ser introvertido.



Amor: Dentro de ti hay amor y pasión que están esperando a ese alguien especial. Es buen momento de dejarlos salir.



Riqueza: Es el momento oportuno para realizar alguna inversión que te dejará buenos dividendos. Examina las opciones.



Bienestar: Estás predispuesto a alguna lesión física como desgarros o esguinces si practicas algún deporte, realiza ejercicios pero, con mucha precaución.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Procura valorar todo lo que estás pasando, aunque no sean muy positivas también aprenderás de ellas aún más que de las buenas.



Amor: Trata de no ocultar tus verdaderos sentimientos, por más que lo hagas por miedo a que te lastimen. Deja que afloren.



Riqueza: En cuestiones laborales acepta el consejo de amigos cercanos y parientes a quienes has tenido suficiente tiempo de conocer.



Bienestar: El contacto con la naturaleza te conectará con las partes más íntimas de tu ser, y esto te dará una mayor vitalidad que tanto necesitas.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Hoy será un día para la diversión, si puedes realiza una videollamada con amigos, o prueba con una App de citas.



Amor: La persona que esté a tu lado se sentirá la más afortunada del mundo, porque sabes expresar que sientes.



Riqueza: Deberás prestar mucha atención a todo lo que tenga que ver con asuntos legales o jurídicos, podrían causarte inconvenientes.



Bienestar: Estás pasando por una situación adecuada para realzar tus cualidades y esto te ayudará a lograr lo que deseas. Aparecerá una oportunidad única.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu entorno familiar te apoyará mucho en este momento en las decisiones que tomes y te sentirás seguro para realizar cambios.



Amor: Si sabes que una persona te quiere, muéstrate tierno, cariñoso, atento y fiel. Será el mejor de los regalos.



Riqueza: Estarás más decidido a la hora de efectuar tus compras e inversiones, pero ten cuidado en los gastos excesivos.



Bienestar: Tendrás un leve debilitamiento psicofísico y momentos de descuido. Contra los dolores y entumecimientos musculares. Mantén tu actividad.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cuida siempre tus actitudes al momento de dirigirte hacia otra persona. No todos entienden de qué hablas.



Amor: Te costará un poco acostumbrarte a la rutina de la vida en pareja, pero ten en cuenta que todo es para mejor.



Riqueza: Es un buen momento para solucionar asuntos de dinero pendientes. Aprovecha la situación y trata de no cometer errores.



Bienestar: Vendrán probabilidades de tensiones interiores y conflictos psicológicos, provocados porque no logras concluir en tiempo o forma lo que quisieras.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: La rutina puede llegar a ser agobiante en ciertas ocasiones, úsala para organizar mejor tus planes. Es momento de ejecutar.



Amor: Sienta las bases para una vida amorosa renovada activando tu vida social aún de manera virtual. Llama a viejos amigos y haz contactos nuevos.



Riqueza: Alguien te revelará cómo hacer para ganar más y gastar menos. Así conseguirás renovar tus vínculos comerciales y negociar.



Bienestar: Con inteligencia y astucia puedes defenderte de acciones irreflexivas y a la ligera. Mantente flexible ante los cambios.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu ánimo será extraordinario. Tienes muchas posibilidades de concretar un viejo sueño. Pon todas tus energías en la ejecución.



Amor: Si todavía tienes interés en esa persona deberás insistir para lograr tenerla. El amor a veces requiere de cierta lucha.



Riqueza: Si logras adaptarte a los tiempos cambiantes, te llegará algo de tranquilidad a tu espíritu, y también buenos dividendos.



Bienestar: Ten en cuenta que debes dormir bien por las noches, así estarás bien despierto para enfrentar lo que te depara el día.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Los constantes cambios que genera tu personalidad o te dejarán disfrutar de tus labores diarias. Trata de evitarlos.



Amor: Hay alguien de tu entorno cercano que está esperando a que lo reconozcas adecuadamente. Presta atención.



Riqueza: En el ámbito laboral, sabrás moverte con mucho carisma. Aprovecha cada oportunidad que se te presente.



Bienestar: En ocasiones sentirás la necesidad de organizarte mejor en tu salud y actividades físicas, es un buen momento para hacerlo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No permitas que la tristeza te invada, si se te escapa la situación de las manos trata de controlarla con tu ingenio.



Amor: Trata de eliminar los eventos que se repiten y hacen monótona tu relación interpersonal y afectiva. Buen período para el cambio.



Riqueza: El ambiente de trabajo te parecerá hostil, el estrés te creará problemas con tus colegas. No empeores la situación.



Bienestar: Atraviesas por una etapa de muchos nervios. La práctica de una rutina de ejercicios te ayudará a eliminar tensiones.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Una reunión virtual de grupo te causará cierta tensión, sobre todo si la familia está involucrada.



Amor: No permitas que nadie interfiera en la relación con tu pareja. La intromisión de terceros puede llevarlos a la ruina.



Riqueza: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses, así se beneficiará tu vida y la de los tuyos.



Bienestar: La envidia será uno de tus peores defectos en este período. No te fijes tanto en la vida de los otros y preocúpate por mejorar la tuya.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La salud y el estado general deberán mejorar, te sentirás mucho mejor. Pon atención a noticias que te llegan de un amigo lejano.



Amor: Tus amistades ya han encaminado su vida en pareja y tú aún sigues buscando al amor ideal. Deja de vivir en medio de ilusiones.



Riqueza: Todos los asuntos relacionados con el trabajo o la economía pueden seguir su ritmo normal ya que no se ven nubes de tormenta.



Bienestar: Tu hogar necesita algunos cambios pero no sabes bien cuáles. Tal vez nuevos colores en las paredes y algunos muebles nuevos puedan ayudar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy será una jornada signada por el desacierto. Puede que llegues a destiempo a algunos lugares o que digas lo que no debes.



Amor: La relación con tu pareja está en una etapa de incertidumbres, donde hay más dudas que certezas. Aclara tus sentimientos.



Riqueza: Momento para realizar gestiones comerciales con buenos resultados económicos. También hay posibilidades de nuevos negocios.



Bienestar: Las disputas familiares sólo lograron diezmar a los miembros. Sé tú quien de el primer paso para volver a recuperar la unidad y la armonía familiar.