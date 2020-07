“Si se siguen dando las condiciones, en septiembre podríamos tener fútbol”

Jueves, 09 de julio de 2020

El ministro de Turismo y Deportes anticipó que la pelota volvería a rodar en Argentina dentro de dos meses





Una de las preguntas que más se hacen los fanáticos del fútbol desde hace meses: ¿cuándo volverá la actividad? La pandemia interrumpió el inicio del último certamen en la máxima divisional y también la de los campeonatos de ascenso, así como los torneos internacionales regidos por la Conmebol (Libertadores, Sudamericana y Copa América). Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, anticipó que en breve podría reanudarse la acción.



“Siempre cuesta poner fecha, nos pasó mucho de decir ’15 días’ y las situaciones se van complicando. El virus hizo que algunos países retrocedieran de fase. Pero creo que si las condiciones se siguen dando como uno espera, en septiembre ya podríamos tener fútbol”, fue la frase del ex presidente de San Lorenzo, quien al mismo tiempo aclaró que para que los hinchas vuelvan a las canchas “todavía falta”.



En diálogo con Ahora Dicen, Lammens también hizo hincapié en los protocolos que se llevarán a cabo para que los planteles profesionales se vuelvan a entrenar, tal como anticiparon algunos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. “Lo primero que quiero es sacar esa palabra omnipresente de ‘protocolo’. Los protocolos del fútbol son los mismos o similares a los del resto de los deportes de equipos. Ya hicimos excepciones para deportistas olímpicos, los Leones en el Cenard y el rugby, que está entrenando. No hay una cuestión de protocolos, un gran porcentaje de los equipos profesionales están en el AMBA y la decisión de no volver a entrenar, en este momento, la toma la federación”, aclaró. Y en la misma sintonía, agregó: “Si fuera por la situación epidemiológica y lo que sucede en otras provincias, hay equipos que podrían volver a entrenarse”.





El Ministro reconoció tener una opinión formada respecto a las decisiones de la AFA pero prefirió no expresarla públicamente por el cargo que está ejerciendo: “No me corresponde”. Por otra parte, remarcó que el Estado está ayudando a los clubes de barrio con un programa que ofrece subsidios para dotarlos con infraestructura y prepararlos para la pospandemia: “El tejido social quedará dañado y los clubes tendrán un rol clave. Llegamos a más de 300 clubes en los 24 distritos”.





Hace algunas horas, quien había tomado la palabra fue Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre fuerte en AFA. El mandatario de la entidad granate adelantó: “Hay presiones y necesidades. En esta semana se cerrará el protocolo y salvo una catástrofe, el 5 o 10 de agosto se estaría arrancando a entrenar. Creo que a fin de septiembre podemos estar jugando”.



Según lo expresado por las autoridades de turno, los equipos del fútbol argentino volverán a entrenarse en agosto y un mes después, en septiembre, comenzarán a competir oficialmente. Con el formato de disputa de los nuevos torneos a definir, se especula con que la actividad se estirará hasta los últimos días del año (los partidos, obviamente, serán a puertas cerradas). Habrá tres puntos protocolares básicos: 1) Higiene y distanciamiento en los entrenamientos; 2) Testeos y seguimiento; y 3) Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones.



Respecto a las copas internacionales, la Conmebol aguardará por la habilitación de las 10 asociaciones miembro para fijar fecha de retorno (Libertadores y Sudamericana están en disputa). Estiman que también se reanudarían en septiembre.



La pandemia del COVID-19 paralizó el fútbol argentino en marzo y arrojó 87.030 contagiados, 1.707 fallecidos y 38.313 recuperados dentro de un país que lleva 112 días de cuarentena. Luego de seis meses de parate, el balón volvería a rodar en el césped.