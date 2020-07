“La Literatura tiene el poder de conectarnos con la consciencia Colectiva” Jueves, 09 de julio de 2020 A través de una transmisión en vivo por Instragram Live, la escritora chilena fue entrevistada por la comunicadora Constanza Pérez Ruiz. Habló de su obra, de la creación de sus personajes, e hizo un particular énfasis sobre el contexto mundial.



El Gobierno de Corrientes -a través del Instituto de Cultura y con el apoyo del CFI- dio apertura 10° edición de la Feria Provincial de Libro. Bajo el lema “10 años”, el evento editorial más grande de la región este año se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma corrientesferiaprovincialdellibro.net. Desde hoy hasta el viernes 17 de julio estará habilitado el sitio web con material relativo al libro y la lectura. Más de 175 actores del sector editorial de la región forman parte de esta edición.



“Es un honor que una figura tan importante como la de Isabel Allende pueda ser parte de esta décima edición. El contexto de pandemia nos puso a prueba, pero pudimos generar una propuesta desde lo virtual, sin perder de vista los objetivos que siempre tuvo la Feria”, mencionó el presidente de Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero.



Del mismo modo, Maia Eirin -coordinadora general de la Feria Provincial de Libro- sostuvo: “Los invitamos a ser parte de esta edición visitando y recorriendo la plataforma. Muchos de nuestros escritores correntinos presentan sus libros, habrá material grabado que se irá subiendo gradualmente, hay capacitaciones. Es una plataforma completa, esperamos que puedan disfrutarla y compartir esos contenidos”.



Esta edición prevé también una serie de transmisiones en vivo a través de la cuenta de Instagram de la Feria (@ferialibrocorrientes). En estos espacios, además de Isabel Allende, participarán otras importantes figuras como Nélida Piñon, Luisa Valenzuela, Inés Garland o Martín Caparrós.





Isabel Allende y su relación con la literatura



La escritora chilena hizo participación a través de una entrevista en Instagram Live, conducida por la comunicadora correntina Constanza Pérez Ruiz. A lo largo de la charla, la escritora habló de sus libros, de sus personajes, de su vocación lectora y escritora, de sus referentes e inspiraciones.



Tanto al inicio como al final de la comunicación, hizo un particular énfasis sobre el contexto mundial tanto por la pandemia como por los episodios de violencia racista que han sido noticias en los últimos días. Al respecto, y relacionándolo con su obra, Allende mencionó: “El abuso del poder absoluto en detrimento del ser humano es un tema que obsesiona. El poder absoluto en todas sus formas y en los escenarios más injustos siempre ha sido un disparador en la temática y tramas de mis libros”.



“Uno cree que porque son personajes de otra época pueden sentir las injusticias de manera diferente. Y la realidad es que no. Las pasiones, emociones y temores han sido siempre los mismos”, subrayó la escritora chilena.



En esta línea, destacó: “Una de las cosas más fascinantes que tiene la literatura es la capacidad de conectarnos con la consciencia colectiva. De conectarnos con lo humano”.



En lo que duró la transmisión, Isabel Allende también aludió al rol que han tenido sus viajes en sus historias, el casarse por tercera vez a los 70 años, la inspiración que le genera Pablo Neruda, entre otros temas.



Al finalizar concluyó con un mensaje sobre la situación actual del mundo: “Lo que nos está sucediendo ahora es tan pavoroso como fascinante. Es la primera vez que estamos todos, en simultáneo, conectados y afrontando lo mismo. Es la evidencia de que somos una gran familia humana”.



El Instituto de Cultura de Corrientes agradece la participación de una figura como Isabel Allende de manera desinteresada y ad-honorem. Así también se agradece a Fany Lichnovsky por ser quien gestionó la participación de la escritora chilena.



Programación para los próximos días





09/07



11:00 Video grabado Marta Vidoni y Eduardo Sívori



18:00 Video grabado Carolina Gandulfo, Mabel Miranda, Olga Soto y David Schwarzer



20:00 Especial de Los Alonsitos





10/07



11:00 Video grabado Laila Daitter y Rodrigo Tannure



16:00 LIVE Ig Teresa Parodi y Evelyn Bochle



18:00 Video grabado José Gabriel Ceballos y Maia Eirin





11/07



11:00 Video grabado María Laura Riba y Paulo Ferreira



16:00 LIVE Ig María Cristina Ramos y Patricia Pujalte



18:00 Video grabado Fabian Yausaz y Indira Córdoba Alberca





12/07



11:00 Video grabado Eduardo Ledesma y Liliana Romero



16:00 LIVE Ig Martín Caparrós y Juan Manuel Laprovitta



18:00 Video grabado Rial Seijo y Agustina Lemos





13/07



11:00 Video grabado Rodrigo Galarza y Tony Zalazar



16:00 LIVE Ig María Silvia Pozo y Alejandra Jiménez



18:00 Video grabado Stella Maris Folguerá y Carlos Andrés Colorado Franco



19:00 Living de Sudamericana





14/07



11:00 Video grabado Nilda Sena y Marcelo Gómez



16:00 LIVE Ig Luis Quevedo y Maia Eirin



18:00 Video grabado José Luis Suerte y Francisco Benitez



19:00 Living de Sudamericana





15/07



11:00 Video grabado Inés Arribas y Moni Munilla



16:00 LIVE Ig Luisa Valenzuela / Ramón Blanco



18:00 Video grabado Aldo Nicolás Avellaneda y Gabriela Bissaro



19:00 Living de Sudamericana





16/07



11:00 Video grabado Juan Pedro Zubieta con Teresita Lotero



16:00 LIVE Ig Inés Garland y Maia Eirin



18:00 Video grabado Gustavo Sánchez Mariño con Constanza Perez Ruiz



19:00 Living de Sudamericana





17/07



11:00 Video grabado Carolina Zamudio y Gustavo Sánchez Mariño



16:00 LIVE Ig Nélida Piñón y Ramón Blanco



19:00 Living de Sudamericana







FE DE ERRATAS



El Instituto de Cultura comunica que días atrás se comunicaron de manera equívoca los horarios de publicación del Living de Sudamericana. La emisión será del 13 al 17 de julio a las 19:00.





Participar de la feria







El material de los “10 años” de la Feria Provincial del Libro se comparte del 8 al 17 de julio a través del sitio corrientesferiaprovincialdellbro.net. Las transmisiones en vivo, con destacados escritores de renombre internacional, se realizan en la cuenta de Instagram @ferialibrocorrientes. La información, cronogramas y programación diaria se comparte también en la página de Facebook ‘Feria Provincial del Libro".