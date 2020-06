"Los resultados en Corrientes desde el punto de vista epidemiológico son alentadores"

Sábado, 27 de junio de 2020

El Gobierno provincial a través de la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, presentó este viernes un balance con datos estadísticos y exactos acerca de la situación actual en el marco de la lucha contra la pandemia del Coronavirus.





De esta manera, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, aseguró que a partir de esa información se puede asegurar que “los resultados en Corrientes desde el punto de vista epidemiológico son alentadores”, pero aclaró que igualmente “esto no pasó, así que estamos atentos y seguimos trabajando”.



Cardozo adelantó que la intención de la conferencia de prensa a la que se convocó en la Sala de Situación del Ministerio de Salud, es “mostrar los distintos actores que intervinieron y siguen interviniendo en esta lucha contra la pandemia. Queremos que la población tenga la seguridad y tranquilidad de que existe un equipo coordinado desde el Ministerio de Salud Pública, en este caso la directora de Epidemiología con un grupo que depende de ella, que conforman el Comité de Crisis”.



Respecto al trabajo que se viene realizando desde el área, indicó que “una herramienta fundamental es el seguimiento y la trazabilidad de los pacientes. Cada vez que se detecta un sospechoso o un positivo a través de nuestro call center, que también es un elemento central en la organización del equipo, se genera toda una cadena de tareas desde el área de epidemiología, con todo el recurso humano que ella tiene, que van desde el hisopado, el aislamiento, o cuando no aplica hacer el hisopado igual se recurre al aislamiento riguroso y el seguimiento de ese paciente”.



Contó que “es una tarea ardua, que lleva tiempo, profesionales y que lleva rigurosidad, porque cada vez que se nos escape un contacto o un sospechoso, que ande por la sociedad diseminando virus, es un fracaso de nuestro sistema”. Y agregó que si bien se dice que “estamos tranquilos, sin embargo no lo estamos, porque las tareas continúan cotidianamente con un sinnúmeros de casos sospechosos que la población o la prensa no se entera, pero que existen todos los días y a toda hora”.



Situación en Corrientes



La directora general de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, realizó un repaso sobre la investigación epidemiológica de la pandemia y el tratamiento de cada uno de los casos de Covid-19 en Corrientes, desde el inicio de la cuarentena hasta ahora. Primeramente, la referente se refirió al seguimiento de las enfermedades respiratorias anuales que se presentan en estas épocas invernales, lo cual dijo que “hemos tenido un notable descenso de bronquiolitis y neumonías, donde no presentamos muertes hasta el momento ocasionadas por estas patologías como lo fue en años anteriores”.



“La curva está en descenso debido a las medidas tomadas en el marco de la pandemia, permitiéndonos estar más preparados con las internaciones y recursos materiales pertinentes para los casos con mayores complicaciones”, resaltó. Por otro lado, Bobadilla precisó en su discurso las cifras a nivel mundial, diciendo que “más de 9 millones de víctimas arrojó el Covid-19 y en Argentina sigue en crecimiento los casos de manera lenta, con un muy buen control de la pandemia, donde en Corrientes hasta la fecha se presenta 116 casos con un total de 102 recuperados, en el cual el diagnóstico temprano e internación requerida de los casos, ha reducido la tasa de mortalidad a 0”.



A su vez, destacó el inicio de los casos en la Provincia, donde “hemos tenido un solo pico de casos que fueron los 23 positivos en la Unidad Penal N°1” y agregó “los primeros casos detectados recordemos vinieron del exterior, y por el otro lado, el gran porcentaje de casos han sido asociados a los provenientes de Chaco –provincia que cuenta con transmisión comunitaria-”. En la oportunidad, también hizo hincapié en los rangos de las edades de los casos detectados donde “los mayores de 65 años han contado con un procedimiento riguroso, constante y diario para que las complicaciones no culminen en mayores complicaciones”.



“En el caso de los menores de 50 años rondaron en un 75% de personas, 16% entre 50 y 59 años y mayores de 59 años 9%; en estos porcentajes predominan en su mayoría las personas masculinas, teniendo en cuenta que la variabilidad de síntomas fueron en un 80% fiebre y el resto presentaron síntomas de tos seca que puede pasar desapercibida como cefalea o congestiones”, recalcó Bobadilla.



Ante los casos que fueron descartados, explicó que “se realiza un seguimiento constante para proceder a que los descartados sean denominados como tal, por eso resaltamos que el aislamiento es fundamental” y acotó que “hemos realizado 8792 muestras procesadas de las cuales 116 fueron confirmadas, con 14 activos en la actualidad”.



Tareas realizadas mes a mes



“Al comienzo de la pandemia en el mes de marzo junto a un gran equipo de trabajo se desempeñó un despliegue sanitario en cada uno de los casos detectados y hemos actuado aislándolos a cada uno de los que fueron ingresando desde el exterior, contando con el seguimiento pertinente y cumplimiento con la cuarentena obligatoria tomando todas las acciones adecuadas para que el virus no circule”, relató en referencia a los primeros casos detectados en la Capital.



Seguidamente, recordó que en abril “hemos tenido la detección de los casos todos asociados a la Unidad Penal N°1, arrojando un total de 23 personas, donde el contacto de un penitenciario con una persona privada de libertad fue el disparador del brote, que hemos podido detectar a tiempo y controlar para que no se trasmita a otros pabellones”.



A esto le siguió los casos detectados en el barrio San Marco, a partir del caso confirmado por el personal de salud que se desempeña en el Chaco, lograron que el virus se cierre en el círculo familiar, que no necesitaron de internación en ningún momento “donde la familia fue aislada desde el primer momento para cumplir con los protocolos designados y se prosiguió al aislamiento total de la zona para contar con una investigación en el terreno. Luego de que los datos se procesaron y los resultados fueron negativos y se disminuyó la posibilidad de circulación comunitaria del virus, se procedió a la liberación de la zona donde actualmente en la actualidad se encuentran transitando la fase 5”, expresó.



Por otro lado, acerca de los casos detectados en las localidades de Saladas y Mocoretá en los últimos días, estableció que “en su mayoría se ha comenzado con el proceso de recuperación ya que los pacientes presentan cuadros estables y el número restante se encuentra en observación, debido a que pertenecen a personas de grupo de riesgo”. De este modo, reflexionó que las medidas tomadas en estos casos fue producto de poder reforzar la seguridad sanitaria en las zonas y dejando como resultado que la situación haya podido ser controlada en todos los casos.



A modo de conclusión, Bobadilla dijo que “nuestra comunidad pese al miedo que produce este proceso de pandemia ha podido aprender a ser consciente y tomar las medidas sanitarias que nos permitió llegar a esta fase 5 y continuar tomando los recaudos para que continuemos en una zona donde nunca hubo circulación comunitaria ni en la Capital ni en el interior provincial”.