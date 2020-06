La Cámara de Diputados aprobó diversas resoluciones en su sesión

Jueves, 25 de junio de 2020

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una serie de resoluciones, mientras que algunos proyectos de ley volvieron a comisión. La comisión de Salud Público estuvo en IOSCOR.







Entre las resoluciones aprobadas en la Cámara de Diputados en su sesión 13, presidida por Pedro Cassani, se encuentra la solicitud de implementación de equipos ultravioletas “Tipo C” para desinfección en todos los organismos de la Administración Pública de la provincia de Corrientes, autoría de los diputados Juan Carlos Alvarez y Albana Rotela.



El diputado Alvarez, médico además y titular de la comisión de Salud Pública, señaló que “los hospitales de la provincia ya cuentan con este equipo”, aclarando que “no reemplazan ninguna otra medida, sino que ayuda al aseo. “Es un complemento”, enfatizó.



Sobre el particular ahondó diciendo que se trata de “un tubo fluorescente que emana rayos UV, o tipo C, a un costo mínimo. Podemos encontrarlo, hoy en el mercado desde los 700 a 1500 pesos”, especificó.



“La radiación lleva a la desinfección del ambiente, sacando el poder reproductivo a los gérmenes y los virus”, sostuvo para destacar que también “mejora los olores de los ambientes y mejora el oxígeno para poder vivir”.



La diputada Rotela, por su parte, comentó el mismo es utilizado en China, para la desinfección de los autobuses.



“Lo que estamos solicitando al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia es que vea la viabilidad de la posible implementación de este equipo ultravioleta tipo C, para toda la administración pública centralizada y descentralizada de nuestra provincia y en caso de que sea viable de que se invite al sector privado para que se adhieran a esta implementación”, acotó.







Programa para jóvenes



El cuerpo deliberativo también aprobó solicitar al Poder Ejecutivo la continuidad en la implementación del Programa Provincial “Jóvenes Vamos para Adelante”.



Su autora, la diputada Maria del Carmen Pérez Duarte, informó que el objetivo es trabajar con los adolescentes, en la lucha contra la violencia, adicciones o consumos problemáticos y embarazo no deseado.



“Dicho programa fue muy provechoso y efectivo porque se logró bajar un 3% el embarazo adolescente, o sea que realmente tuvo efectividad”, señaló recordando su paso por el Ministerio de Salud Pública, antes de ocupar la banca legislativa.



“Creo que sería conveniente que este proyecto pudiera seguir desarrollándose a través del Ministerio de Educación y demás ministerios, y favorecer así a seguir combatiendo este flagelo que nos afecta tanto en violencia como en las adicciones



Mesa de Enlace



Previamente, se aprobó el proyecto presentado por los diputados Ariel Baez, Pedro Cassani, Marcelo Eduardo Chaín, Eduardo Hardoy, Diego Martin Pellegrini, Any Pereyra y Horacio Pozo que promueve la constitución de una Mesa de Enlace Tabacalera.



A través del mismo, se invita a constituir la “Mesa de Enlace Tabacalera” a las siguientes instituciones: IPT Instituto Provincial del Tabaco, Cámara del Tabaco de Corrientes, Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda., a la UNNE y a representantes legislativos, para abordar el análisis de la situación actual del sector productor y definir unos lineamientos estratégicos para orientar acciones futuras en busca de sustentabilidad, competitividad y desarrollo del sector.



Esta “Mesa de Enlace Tabacalera” tendrá por finalidad:



a)Encontrar alternativas productivas viables y sustentables en función de las tendencias de mercado y nuevas tecnologías disponibles.



b)Impulsar investigaciones científicas para descubrir nuevas propiedades y sustancias que tenga el tabaco negro que se cultiva en Corrientes.



c)Buscar herramientas financieras que se complementen con el FET (Fondo Especial del Tabaco), los fondos que disponga el IPT, el Banco de Corrientes y cualquier otra institución, a efectos de ayudar a los productores en sus necesidades.



d)Darse su propio reglamento para funcionar.



e)Establecer Plan de actividades.



f)La Mesa de Enlace tendrá un año de vigencia que se podrá prorrogar indefinidamente, si consideraran necesario.







Otros temas



También se aprobó el proyecto de resolución que insta a la empresa Aguas de Corrientes S.A. a que habilite medios de comunicación y de pagos alternativos no onerosos para los usuarios de la red link, cuya autoría responde a la diputada María Alicia Meixner; y el que solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 6309 –Actividad Turística en la Provincia de Corrientes-, autoría de dos diputados Rotela Cañete y Javier Saez



Antes de finalizar el encuentro, la Cámara de Diputados rindió un homenaje póstumo al Dr. Miguel Duré, médico, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, que contrajo coronavirus en cumplimiento de su labor, para quien el cuerpo hizo un minuto de silencio, a moción de la diputada Pérez Duarte.











Comisión de Salud



Previo a la sesión, los miembros de la Comisión de Salud Pública que preside el diputado Juan Carlos Alvarez se reunieron con el Interventor del IOSCOR Raúl Esquercia para estudiar entre otros temas, el proyecto de Ley autoría del diputado Francisco Talero Podestá estableciendo que el recibo de sueldo emitido por la administración pública tengan validez como constancia de afiliación a la obra social de Corrientes.



En la oportunidad, los legisladores se interiorizaron además sobre la situación de la obra social y el trabajo en pandemia, entre otros ítems.



Estuvieron presentes la totalidad de los miembros de la Comisión de Salud integrados, además de Alvarez, por los diputados Marcelo Eduardo Chaín, Albana Rotela, Maria Del Carmen Pérez Duarte y Cesar Victor Acevedo; y como invitado especial, el diputado Podestá.