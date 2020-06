Justin Bieber habló de las acusaciones de abuso sexual en su contra

Lunes, 22 de junio de 2020

Dos fans acusaron al cantante de haber abusado de ellas en 2014 y 2015. El canadiense desmintió los hechos, mostró pruebas y aseguró que iniciará acciones legales.



El nombre de Justin Bieber se transformó en tendencia luego de que una usuaria de Twitter lo acusara de haber abusado sexualmente de ella en 2014. El cantante canadiense se volcó a la misma red para referirse al tema, mostrar con pruebas que este hecho no sucedió y amenace con tomar acciones legales contra la persona que lo denunció de manera anónima.



El domingo, Justin Bieber utilizó Twitter para desmentir la acusación lanzada desde una cuenta de esta misma red social que posteriormente desapareció y en la que una mujer supuestamente llamada Danielle dijo que conoció al cantante y compositor en la ciudad texana de Austin, Estados Unidos, durante un show de Bieber.



“El 9 de marzo de 2014 fui sexualmente abusada por Justin Bieber. Estaba con su exnovia en un concierto en Houston, Texas. Yo y dos amigos nos enteramos que Scooter Brown (mánager de Justin) tenía un evento en Banger’s Sausage House esa noche en Austin, Texas", arrancó diciendo Danielle. "Mis amigas y yo estábamos disfrutando de la noche hasta que un hombre se nos acercó y nos dijo que si queríamos esperar a conocer a Justin cuando terminase el show. Obviamente dijimos que sí. Creímos que fue raro al principio. Como prometimos, nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos. Justin y otro hombre que parecía su amigo nos invitaron al Four Seasons Hotel. Al llegar, el amigo se llevó a mis amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendía un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar. Le pregunté su era una excusa para sacármelo de encima y me dijo que le acompañase a la cama”, explica.



“Le pregunté dónde estaba Selena para sacarle conversación y me dijo que no me preocupase por eso, que ella iba a llegar más tarde. Le seguí preguntando cosas pero él se me acercó a besarme. Estaba en shock con lo que hizo. Supuse que era una señal para callarme así que lo besé. Pensé que había tomado un par de bebidas y que él podría suponer por mi aliento a alcohol que estaba ebria y que no iba a pasar nada malo después. Sabía que estaba con Selena pero pensé que así son todas las típicas estrellas del pop, buscando atención de otras mujeres porque la que tienen no es suficiente. Esto fue en 2014, cuando él estaba fuera de control”, aclara.



“Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima mío, empezó a besarme el cuello, bajando hacia mi estómago. Desabrochó mi jean, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos. Entonces empecé a pensar y a dudar, me preguntaba ‘¿Y Selena?’, ‘¿yo consentí esto?’, ‘¿cómo podría reaccionar ella si se entera?’, ‘¿dónde están mis amigas?’, ‘¿cómo puede ser normal y estar bien esto?’. Le dije que se estaba pasando y que debíamos parar, además me sentía culpable por Selena. Ahí es donde me dijo: ‘Relájate, están todos bien’. Me sacó mi ropa interior, sus pantalones y ropa interior, agarró las sábanas y las puso sobre nosotros. Su cuerpo estaba sobre el mío, piel con piel. Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedó ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".





"A finales del año pasado decidí finalmente hablar. Le conté a mis amigos más cercanos y familiares directos. Fue difícil pero finalmente conseguí contar mi historia. Si algunas vez fuiste víctima de abuso sexual, te creo. Vos y tu historia importan”, concluye el relato de Danielle.



Posteriormente, en otra cuenta de Twitter, otra fanática llamada Kadi acusó a Bieber de agredirla sexualmente en un hotel de Nueva York el 4 de mayo de 2015. Aunque rápidamente otros usuarios, expusieron a la joven al mostrar que el 19 de junio de ese mismo año, la misma Kadi había tuiteado que "vivo en Los Angeles y aún no he conocido a Justin".



Aunque Bieber, de 26 años, no ha respondido a la segunda acusación, que sucedió varias horas después de la primera, el artista recurrió refutó con documentos lo narrado por Danielle. "Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero tras tratarlo con mi esposa y equipo he decidido hablar esta noche sobre un tema", dijo inicialmente.





Y añadió que "los rumores son rumores" pero el abuso sexual es algo que no se toma "a la ligera" y que "por respeto a tantas víctimas que tienen que enfrentarse a estos problemas de forma cotidiana" quería asegurarse de me que reunía todos los datos "antes de hacer una declaración".





En una serie de tuits, Bieber publicó fotos, artículos de prensa e incluso facturas de hotel para intentar demostrar que es "materialmente imposible" lo que Danielle narró. El artista de 26 años dijo que, por ejemplo, que el 9 de marzo no se alojó en el Four Seasons de Austin como alegó la cuenta de Danielle sino en un AirBnb con la actriz Selena Gómez, entonces su novia.



“Según la historia contada, sorprendí a una multitud en Austin en SXSW, donde aparecí en el escenario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez”, continuó. “Estas fotos me muestran claramente en el escenario con mi asistente y la otra con los dos (asistente y Selena) en las calles de Austin, el 9 de marzo de 2014”.



“Las fotos que mostré de Selena y yo el 9 de marzo en Austin deberían dejar en claro que estábamos juntos esa noche y nos fuimos del lugar a nuestro Airbnb y nunca fuimos al Four Seasons. Este es nuestro recibo de Airbnb donde nos quedamos con nuestros amigos”, dijo en otro tuit junto a la documentación correspondiente.



"También hemos confirmado con el gerente del hotel Four Season que no estuve en su propiedad el 9 de marzo de 2014 e invito a los periodistas a investigar y preguntar a quienes consideren al respecto", añadió el intérprete de "Sorry" y "Yummy".



"Toda acusación de abuso sexual debería ser considerada con seriedad y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia es materialmente imposible y por eso trabajaré con Twitter y las autoridades para tomar acciones legales", terminó señalando Bieber.



Tras desmentir el hecho del que fue acusado, Justin dijo que accionará legalmente en contra de quienes aseguran que él abusó de ellas. “Cada acusación de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales.”, señaló el esposo de Hailey Baldwin.





En su último tuit, Bieber republicó un mensaje de Cole Sprouse, uno de los actores de la serie de televisión Riverdale y que también fue acusado de agresión sexual junto con otros actores de la serie.



"Las acusaciones falsas hacen un daño tremendo a las víctimas de ataques reales. Además, nunca intentaría silenciar a nadie. Animo a que la gente examine las acusaciones, ya que los eventos detallados eran materialmente falsos", dijo Sprouse, quien recientemente se separó de Lili Reinhart. La actriz, a pesar de la ruptura, salió en defensa del actor.