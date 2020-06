Horóscopo para hoy 22 de junio 2020 Lunes, 22 de junio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Hoy es un día ideal para todo lo relacionado con la compra de inmuebles. Has esperado bastante por este momento, disfrútalo.



Amor: Tu pareja se siente asfixiada por tu permanente control. Confía más en ella y déjala que actúe libremente. No te engañará.



Riqueza: Algunos problemas de último momento retrasarán tus negocios y lograrán sacarte de quicio. Mantén la calma, todo pasará.



Bienestar: Estarás en el momento justo pero el lugar equivocado. Prepárate porque aparecerá la posibilidad de un nuevo trabajo, con mejor sueldo.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Haz de lado tu egocentrismo y preocúpate por los demás. Hay un amigo que está mal y necesita de tu ayuda, no se la niegues.



Amor: Mucho romanticismo pero poca pasión. Agréguenle pimienta a la relación incorporando algún juguete erótico, lo disfrutarán.



Riqueza: La suerte no está de tu lado. Un negocio que parecía redituable, terminará fracasando. Ten cuidado con lo que te proponen.



Bienestar: Notarás que en tu interior hay algo que te empuja a no bajar los brazos y luchar por lo que anhelas y crees justo. Sigue así.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Lograrás pasar una jornada muy positiva junto a tu pareja si logras sacarla del circulo vicioso del hogar y el trabajo.



Amor: Jornada propicia para iniciar todo tipo de cambios para mejorar la pareja. Comienza por modificar las rutinas.



Riqueza: Tendrás extraordinaria suerte en los juegos de azar durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo.



Bienestar: Es muy difícil cambiar hábitos que se han proyectado durante mucho tiempo. No pienses que será sencillo darle un giro a tu vida. Precaución.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No permitas que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti. Es hora de que cada cual atienda su juego.



Amor: Deberás comenzar a imponerte debidamente en la pareja. Evita ser manipulado por caprichos y juegos mentales.



Riqueza: Tus problemas sentimentales y amorosos están comenzando a afectar seriamente tu desempeño laboral. Busca un remedio a esto.



Bienestar: No hay lugar para el desprecio y el abuso en una relación saludable que se pretenda proyectar hacia el futuro. Medita esto profundamente.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy sientes que caminas sobre nubes, estás relajado y eso te ayuda para que las malas noticias no te afecten demasiado.



Amor: No seas tan egocéntrico y ocúpate de tu pareja. Siente que no tiene cabida en esta relación y piensa dejarte.



Riqueza: El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de automóviles.



Bienestar: Busca alcanzar tus objetivos de a uno. No trates de apresurarte porque arruinarás todo y no lograrás nada. Calma y perseverancia son la clave.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero hoy aparecerá una persona te manejará a su antojo.



Amor: Asegúrate de meditar bien antes de hacer algo de lo que puedes llegar a arrepentirte más tarde. No juegues con sentimientos.



Riqueza: Apostando al futuro podrás asegurarte el presente. No vivas sólo el momento, ten una perspectiva a largo plazo.



Bienestar: No dejes que los demás te juzguen por tus deseos. Tú estás convencido de lo que quieres y sabes cómo lograrlo, así que no hagas caso.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en los comentarios tendenciosos de un colega. Defiéndete.



Amor: Decidido a apostar por esta relación, algo te hará recapacitar. Tu pareja no es sincera contigo, piensa si vale la pena seguir.



Riqueza: No trates de tomar atajos, sólo con esfuerzo y perseverancia lograrás tus objetivos. Calma, vas por buen camino.



Bienestar: Un poco de actividad física no le vendrá nada mal a tu vida. Trata de hacerte un tiempo para cuidar tu cuerpo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu vida está llena de actividades y no te queda tiempo para nada. Hoy dedícate a ti, sal de compras o toma una sesión de spa.



Amor: Si buscas en tu interior, hallarás lo que verdaderamente sientes por tu pareja. Tal vez esta no sea la persona indicada.



Riqueza: A buen entendedor, pocas palabras. Qué más necesitas para darte cuenta que ese negocio no es tan transparente como parece.



Bienestar: Vives al límite, siempre apurado y llegando tarde a todos lados. Eso no es bueno ni para tu salud física ni para tu mente. Relájate un poco.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Piensa si esto es lo que quieres para el resto de tu vida. De lo contrario, es hora que trates de buscar tu verdadero camino.



Amor: Tu familia está contenta con esta relación, pero tú sientes dudas. Busca en tu interior, allí está la verdad.



Riqueza: La buena fortuna está de tu lado. Tu emprendimiento comienza a dar resultados, disfruta de este buen pasar económico.



Bienestar: A veces es mejor cerrar círculos. Es hora de culminar todo aquello que ha quedado pendiente para poder dedicarte a lo que vendrá.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Trata de que nadie te saque de quicio. Hoy no tienes ganas de escuchar reclamos ni problemas. Haz oídos sordos.



Amor: Un gran amor, que ya creías olvidado, regresará de manera imprevista y pondrá en jaque tu actual relación.



Riqueza: Tu espíritu emprendedor y aguerrido está funcionando a pleno. Mantente firme y lograrás cumplir tus metas.



Bienestar: Tienes trabajo, salud y un pasar económico que te permite vivir tranquilo. Piensa en ayudar a quienes lo necesiten.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Jornada propicia para iniciar el dialogo en la relación, pudiendo llegar a un acuerdo casi sin mayores conflictos.



Amor: Las tensiones de una realidad difícil y complicada están comenzando a hacer mella en la comunicación de la pareja. Cuidado.



Riqueza: Deja pasar la oportunidad de iniciar una sociedad que se presentará en el día de hoy, no te traerá más que sufrimientos.



Bienestar: No permitas que el entorno en el que te desarrollas logre cambiar aspectos clave de tu personalidad. Recuerda que el camino correcto no es sencillo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Etapa complicada en la que estarás cuestionándote cada paso que das. Dale tiempo a la confianza para que regrese a ti.



Amor: Deberás preguntarte si es que estas listo para afrontar una relación comprometida y a largo plazo antes de comprometerte.



Riqueza: No te permitas flaquear estando tan cerca de la salida de esta etapa tan difícil a nivel económico. Mantente firme.



Bienestar: La mejor manera de mantenerte alejado de la tentación de viejos estigmas es evitando exponerte a ellos. No pongas tu voluntad a prueba.