Antonela reveló detalles de su intimidad durante la cuarentena

Miércoles, 17 de junio de 2020

La esposa de Lionel Messi le dio una entrevista a edición en árabe de la revista Marie Claire.





Antonela Roccuzzo no es amiga de las entrevistas ni de las apariciones públicas. A lo largo de todos estos años junto a Lionel Messi cuidó con esmero su intimidad y la de su familia, aunque en los últimos tiempos abrió las puertas de su vida a través de su cuenta de Instagram.



Ahora, la mujer del mejor futbolista del mundo habló para la edición en árabe de la revista Marie Claire y contó detalles de cómo vivió el período de cuarentena en Barcelona por la pandemia de coronavirus.



"Hicimos todo lo posible para trabajar desde casa e interactuar con nuestros hijos, ayudando a continuar con sus tareas escolares. Además, hemos tratado de ser lo más creativos posible para disfrutar nuestro tiempo juntos. A nivel personal, me esfuerzo por practicar deportes con buena música cuando encuentro tiempo, ya que esto me ayuda a mantener mi equilibrio psicológico y físico", contó Antonela sobre los dos meses de confinamiento en España.



La rosarina de 32 años, madre de Mateo, Tiago y Ciro, dijo qué extraña de la vida anterior a la aparición del Covid-19 en el mundo: "Echo de menos poder estar con mi familia y amigos. Después de tales situaciones, nos damos cuenta de que las cosas más simples son las más valiosas. Esto es exactamente lo que anhelo, es decir, tomar café con mis amigos, llevar a mis hijos de la escuela y visitar a mi familia ... En cuanto a mi mensaje, hace un tiempo, leí una frase que me gustó a Nikki Panas que decía: "No debemos olvidar disfrutar de las pequeñas cosas porque nunca son tan pequeñas como pensamos".



Antonela también explicó que le gustaría involucrarse en temas femeninos importantes en estos tiempos de cambios y luchas por los derechos de las mujeres en todo el mundo.



"Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque hay tantos temas en los que me gustaría involucrarme y muchas mujeres que me inspiran todos los días. Veo la educación como uno de los derechos más importantes para mí. Creo que si tuviera que elegir un caso, lo elegiría porque contribuye a la igualdad y el empoderamiento de las mujeres", destacó.



"Creo que el futuro será un desafío para el mundo donde tendremos que levantarnos de las cenizas. Y creo que esta será una oportunidad para revisar nuestros valores en términos de familia, salud, sostenibilidad y otros", finalizó en la entrevista que fue publicada en árabe en la edición del 30 de mayo.