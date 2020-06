Piñera echó al ministro de Salud por dudas en cifras de muertos

Domingo, 14 de junio de 2020

El gobierno de Piñera admitió que son distintos los datos que se comunican a la opinión pública que los que informan a la OMS.





El conteo de cifras de fallecidos por coronavirus sigue generando polémicas en Chile y la crisis política en el gobierno de Sebastián Piñera sigue en aumento. Pasado el mediodía, el mandatario confirmó la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien protagonizó una serie de traspiés durante su gestión a cargo de la crisis sanitaria. En su reemplazo asumió Enrique Paris, quien fue presidente del Colegio Médico entre 2011 y 2017.



Esta mañana, una novedad aceleró el cambio en el gabinete. Tras un cambio en la metodología anunciado por las autoridades esta semana y que establecía que las víctimas se contabilizarán exclusivamente a partir del reporte que entrega el Registro Civil, el gobierno chileno reconoció que informa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un número ampliamente mayor de fallecidos por Covid-19 del que se comunica a la opinión pública.



"La OMS solicita a las oficinas de enlace de los países, con fines exclusivamente de vigilancia epidemiológica. La información de los casos sospechosos, probables, fallecidos con y sin confirmación diagnóstica de Covid-19 por parte de laboratorio, es lo que Chile envía una vez por semana. La Organización Mundial de la Salud no publica estos antecedentes, sino que son de uso exclusivo para la vigilancia epidemiológica", fue la respuesta de las autoridades chilenas.



"Esta búsqueda requiere de una revisión detallada de los certificados médicos de defunción y otras fuentes de datos, para establecer con mayor certeza la causa de muerte, siendo un proceso que toma tiempo. Estos decesos son clasificados como muertes probables por Covid-19. Una vez que se completa el análisis de este grupo de fallecidos, DEIS confirma o rectifica la información entregada, la que no está vinculada a la alerta epidemiológica de hoy, sino que es información que se dispone posteriormente, en el marco de las estadísticas de mortalidad", añadieron desde la cartera de gobierno, según detalló el medio chileno.



Un ministro desgastado

Tras la repercusión de esta noticia y en medio de rumores cada vez más fuertes sobre el posible cambio en Salud, el propio Sebastián Piñera anunció la salida de Mañalich.



"El doctor Jaime Mañalich no escatimó ningún esfuerzo y postergó sus legítimos intereses personales", dijo Piñera, al anunciar el ajuste ministerial y en un sentido agradecimiento al funcionario.



La información, que evidenciaría la existencia de más de 5000 muertes por coronavirus, fue revelada por una nota del medio de investigación periodística CIPER y dio cuenta que el Departamento de Estadísticas (DEIS) del propio Ministerio de Salud chileno reportó los datos a la OMS, contabilizando no solo aquellos casos confirmados como positivos con el virus, sino también aquellos como sospechosos o atribuibles al mismo.



Además de las múltiples cambios en la metodología del conteo de fallecidos y en las críticas por la falta de celeridad en la entrega de datos, la figura del ministro se fue desgastando por una serie polémicas que protagonizó en los más de cien días que estuvo a cargo del ministerio. Su manejo en el avance de la pandemia, que en un inicio instó a los chilenos a convivir "con una nueva normalidad", pero que luego cambió hasta endurecer las medidas, terminó superado por la incontrolable suba de la curva de contagios.



"La culpa no es del gobierno, la culpa es del virus", dijo en una de sus frases más comentadas el ahora funcionario de gobierno.



Enrique Paris, el nuevo titular de Salud, es pediatra graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en toxicología. No es un desconocido para los chilenos. Visitante frecuente de los programas de televisión, el médico se convirtió en las últimas semanas en uno de los principales defensores del gobierno y en crítico de la labor del Colegio Médico, la entidad que presidió, y que hoy dirige la doctora Izkia Siches.



Casi con la mitad de su población en cuarentena total, las autoridades de salud chilenas informaron de la cifra diaria más alta de fallecimientos con 231 decesos, superando los 3000 muertos, y 6509 nuevos contagiados en las últimas 24 horas y totalizando 167.355 casos desde que inició la crisis sanitaria.