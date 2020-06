Le hicieron un hisopado a Bilardo y dio negativo Viernes, 05 de junio de 2020 El ex director técnico de la selección argentina campeona en el Mundial de México 1986 se encuentra en un geriátrico, donde hubo casos positivos. Está solo en una habitación, aislado y con cuidados especiales, con visitas restringidas a su círculo íntimo.



Carlos Bilardo fue sometido a un hisopado y el resultado dio negativo para coronavirus, un procedimiento que se realizó en el geriátrico donde reside en el barrio porteño de Almagro, en el que se detectaron casos de Covid-19, informaron a Télam fuentes cercanas al ex entrenador.



Daniela, la hija del ex director técnico de la selección argentina campeona en el Mundial de México 1986, estaba al tanto de lo que ocurría desde hace un par de días, pero mantuvo la situación en reserva por cuestiones familiares, pero al conocerse que había casos positivos de coronavirus en ese geriátrico, Bilardo fue sometido a todos los estudios pertinentes.



En el piso donde está internado el también ex entrenador de Estudiantes de La Plata y Boca, entre otros clubes, no se registraron diagnósticos positivos de Covid-19.



Bilardo se encuentra solo en una habitación, aislado y con cuidados especiales, con visitas restringidas a su círculo íntimo.



Según fuentes consultadas por Télam, el ex entrenador se encuentra estable en su delicado cuadro de salud, observa mucho fútbol por televisión, se alimenta de la mejor manera y se higieniza por sus propios medios, los que se consideran síntomas positivos para su enfermedad.



El ex jugador de fútbol por las consecuencias del síndrome de Hakim-Adams, la enfermedad neurológica que padece desde hace casi un lustro y se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante.



El popular "Narigón" está siendo objeto de una campaña de hinchas de Estudiantes que comenzaron en las redes sociales pidiendo que Netflix haga una miniserie con su vida y hasta actores como Freddy Pérez de Villarreal, reconocido hincha de ese club se propuso para interpretarlo.