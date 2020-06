Pignatiello puso en duda su presencia en los Juegos Olímpicos

Jueves, 04 de junio de 2020

La nadadora de 20 años, una de las máximas promesas deportivas del país, reconoció que no entrena hace once semanas y advirtió que evalúa no ir a Japón el año próximo. También avisó: “Está en consideración dejar de nadar”





Fue un pedido de ayuda que encendió una luz de alerta: la nadadora Delfina Pignatiello, una de las máximas promesas del deporte argentino, rompió el silencio y advirtió que a raíz de la falta de entrenamiento por la cuarentena podría ausentarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se desarrollarán el año próximo.



“Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos... También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo. Está la posibilidad”, reconoció en diálogo con el Canal TN.



La nadadora de 20 años es una de las máximas estrellas del deporte nacional y una de las promesas de medalla que tendrá la delegación argentina que viajará a Japón el año próximo: “¿Para qué voy a estar preparándome si no puedo estar tocando la pileta?”.





Pignatiello afirmó que lleva “once semanas” sin entrenar y explicó que durante el año apenas se toma “vacaciones del agua” una semana: “Me toma por lo menos tres mese recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel; imaginate lo que sería once semanas. Si es que en algún momento llego a recuperar el estado”.



Su entrenador, Gustavo Roldán, rogó que le habiliten a Pignatiello la chance de entrenar en unas piletas y afirmó que están en contacto permanente con el Enard y el Comité Olímpico Argentino para alcanzar una solución. “Peligran los Juegos, ya no vamos a poder competir de la misma manera. Nuestros adversarios están entrenando”, afirmó el entrenador.



Al mismo tiempo, el entrenador de la selección argentina de natación estableció que sólo 14 días después que se inició el aislamiento social y obligatorio establecido en todo el territorio argentino por el presidente Alberto Fernández, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos presentó un protocolo para que los nadadores pudieran volver a nadar.



“Hace cerca de 9 semanas que la CADDA presentó los protocolos y no hay respuestas. No encontramos el por qué. Después de 75 días de aislamiento, para que vaya Delfina en su auto, entrene con su entrenador y no se cruce con nadie, hay cero posibilidad de no contagiarse”, dijo.



En el mismo sentido, Roldán explicó por qué no hubo ninguna movilización masiva de parte de los atletas argentinos para impulsar el regreso a los entrenamientos de cara a la cita olímpica que tendrá su estreno oficial el próximo 23 de julio en el estadio Olímpico de Tokio.



“Creo que es un miedo al escrache. Los atletas son muy respetuosos. Siempre estuvimos callados y alineados, pero lo pedimos desesperadamente. Aunque se hagan los Juegos, no vamos a poder competir de la misma manera”.



Antes de despedirse, Pignatiello contó cuándo comenzó a plantearse la situación extrema de no poder volver a competir al alto nivel por haber estado tanto tiempo alejada del agua. “Fue gradual, pero desde que arrancó la cuarentena intenté siempre estar bien, pero hace dos semanas que le pregunté a Gustavo para qué estoy entrenando. Estoy entrenando para intentar mantener mi estado físico, por si en algún momento vuelvo a nadar”.



“Quiero ir a mi primer Juego Olímpico bien preparada, que es lo que estaba haciendo. Me encantaría poder estar entrenador para representar a mi bandera, que es lo que siempre me motivó”, concluyó.