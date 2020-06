Alberto Fernández le pidió apoyo a los empresarios

Jueves, 04 de junio de 2020

El Presidente recibió en la quinta de Olivos a algunas de las industrias más influyentes de la Argentina.





Tras dos horas de reunión en la quinta de Olivos con algunos de los principales empresarios del país, el presidente Alberto Fernández les pidió apoyo para lograr sacar a la Argentina adelante tras la crisis que afronta el país producto de la pandemia.



Coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto en un plan de reactivación poscovid-19 y desde el Gobierno les manifestaron que esperan una solución favorable a la negociación de la deuda externa para encaminar el proceso de recuperación.



Participaron del encuentro Luis Pagani, dueño de Arcor; Sergio Kaufman, de Accenture; Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza y presidente de la UIA; Daniel Herrero, CEO de Toyota; Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata; Marcos Bulgheroni, de Panamerican Energy (PAE); Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; el presidente de Idea, Roberto Murchison; Mariano Bosch, de Adecoagro; y Martín Migoya, de Globant.



El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, también estaba invitado, pero confirmó que no participaría del encuentro porque debía presidir la reunión del board de Tenaris a nivel global.



El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y General de la Presidencia, Julio Vitobello, además del jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos.



“Fue una discusión sobre el día después de la pandemia. Cómo empezar a poner en marcha la economía. Juntó a decisores directos de las compañías, muy interesados en construir acuerdos y en proyectar a futuro. Fue un encuentro muy positivo y con ganas de empezar a hacer cosas”, afirmó Kaufman a Infobae, al término de la reunión. Y agregó: “El mundo está cambiando; la pandemia te obliga a repensar todo y al Presidente le gusta escuchar al sector empresario, por lo que quedamos en seguir trabajando en conjunto”.

La negociación de la deuda fue mencionada como una condición fundamental para que la Argentina pueda comenzar a crecer una vez pasada la pandemia. “Nadie le preguntó específicamente cómo venía la negociación, pero somos todos optimistas. No es una discusión fácil y el Gobierno tiene que defender su posición”, señaló otro de los empresarios presentes.

Bosch, del sector agropecuario, fue uno de los más optimistas, ya que fue de los pocos sectores que siguió en funcionamiento en medio de la cuarentena. Lo mismo la industria alimenticia, aunque con la salvedad de que no todos los rubros dentro de esa actividad tuvieron una buena performance, ya que los consumidores priorizan el consumo básico y la higiene.

En el resto de los rubros, si bien hay muchas fábricas operando casi al 100%, las ventas están muy deprimidas. “Ahora es el momento de la demanda”, afirmó Kaufman.