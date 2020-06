Los tres equipos correntinos jugarán la fase final de La Liga

En una reunión mantenida entre El Comité de Crisis AdC - CABB y Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes, definieron la definición de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional. Comunicaciones, San Martín y Regatas al estar entre los ocho primeros jugarían la denominada zona campeonato.





Las tres instituciones correntinas están clasificadas para participar de la Zona Campeonato de la Liga Nacional de Básquet en su edición 2019/2020. Recordemos que el campeonato debió suspenderse por la pandemia mundial de coronavirus. Habría que resolver la disponibilidad económica de esas instituciones y si quieren formar parte de esta definición.



Al momento de la suspensión tanto Comunicaciones de Mercedes, quinto en la tabla general con 26 jugados, con 16 ganados y 10 perdidos; San Martín, séptimo con 23 partidos jugados, con 13 ganados y 10 perdidos; y Regatas Corrientes, en el octavo puesto con 25 partidos, con 13 ganados y 12 perdidos entrarían a ese torneo reducido que, por el momento no tiene fecha, lugar ni forma de disputa.



Dicho Comité dio por finalizada por fuerza mayor la Fase Regular de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Al quedar pendiente una parte de la misma, no se producirán descensos a la Liga Argentina.



Habrá que ver si en alguna próxima reunión se conozcan más detalles y cómo se disputará la forma de juego.



Recordemos que los equipos aún no pueden volver a las prácticas por el aislamiento obligatorio en todo el país, ya que por el momento la mayoría de las instituciones se encuentran cerradas, lo que impide la realización de los deportes en conjunto como es el caso del básquet.



Los otros equipos que disputarán la zona Campeonato, por su ubicación en la tabla, son:



1º Quimsa

2º San Lorenzo

3º Gimnasia (CR)

4º Instituto

6º Ferro